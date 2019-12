Wieder Viagogo-Ärger! Kein Einlass bei Helene Fischer

Der Vorverkaufs-Hype um Die Ärzte hat auch wieder viele Ticket-Scammer und Abzocker angelockt.

Am Donnerstag gingen die Karten für die geplante Hallen-Tour „In The Ä Tonight“ in den Verkauf – nach nur wenigen Sekunden waren aber sämtliche Tickets nahezu restlos vergriffen. Leider gingen offenbar auch etliche Karten an Abzocker, die nur Minuten später überteuerte Angebote ins Netz stellten. Das offiziell als Resale-Portal bezeichnete Ticketportal Viagogo ist eine der vielen Anlaufstellen von verzweifelten Fans: Hier kosten Ärzte-Tickets aber gut und gerne 150 Euro, manche Verkäufer verlangen sogar unverschämte 500 Euro für eine Stehplatz-Karte in Berlin. Doch Sicherheit, dass die gekauften Karten echt sind, gibt es hier nicht – daher lieber Finger weg! https://twitter.com/dr_piraten_goe/status/1195018137672003585 Auch…