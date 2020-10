Die Ärzte – Tour 2021: Alle Live-Termine im Überblick

Die aus „From Dusk Till Dawn“ bekannte Band um Tito Larriva ist im Herbst 2021 in zahlreichen Städten in Deutschland zu sehen.

Nach Ihrer Albumtour im Jahr 2019 kehren Tito & Tarantula 2021 für weitere Gigs nach Europa zurück. Ursprünglich waren die Termine schon für 2020 angesetzt, doch die Corona-Pandmie ließ keine Konzerte zu. „8 Arms To Hold You“ fängt die Farben und Gerüche der Wüste ein, ist leidenschaftlich und romantisch. Geboren in Mexico und als Sohn eines Fallenstellers in der Wildnis Alaskas aufgewachsen, begann Tito Larrivas Karriere in Los Angeles. Mit den Plugz und später den Cruzados nahm diese schnell Fahrt auf. Larriva wurde Teil der L.A.-Musik- und Filmszene der 80er Jahre. Im Probenraum nebenan machten die Red Hot Chili Peppers…