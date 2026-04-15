Die Ärzte auf Tour 2027: Warum man länger auf Tickets warten muss

Der Ansturm auf die Tickets für die Ärzte-Tour 2027 war am Mittwoch (15. April) zum Vorverkauf riesig. Innerhalb von zehn Minuten waren alle regulären Karten für die vier Berlin-Gigs schon weg. Es gibt aber noch vereinzelt Sozialtickets und Tickets für Rollstuhlfahrer mit Begleitung.

Das gilt auch für fast alle anderen Städte, für die Tickets ausschließlich auf der Website der Band erhältlich waren. Wer nach 12 Uhr schaut, hat sehr wahrscheinlich das Nachsehen, auch wenn eine Stadt eine Ausnahme bildet.

Während die Ärzte einmal mehr warnen, nun bei Viagogo und anderen Zweithandelsplattformen zu suchen, müssen sich Käufer der Tickets auf jeden Fall erst einmal gedulden. Die Band gibt auf ihrer Bademeister-Seite an, dass es dauern könnte, bis die Karten verschickt werden.

In den FAQs heißt es dazu: Wir bitten um Verständnis, dass der Ticketversand bis zu 4 Wochen zuzüglich Postlaufzeit dauern kann.

Tickets für Ärzte 2027: Diese Fehler vermeiden!

Es wird zudem auf andere beliebte und in der Hast oft gemachte Fehler hingewiesen: „Bitte achtet darauf, dass ihr eure E-Mail Adresse richtig schreibt, dorthin werden die Bestellbestätigung und die Zahlungsinformationen bei der gewählten Zahlart Vorauskasse geschickt. Und ganz wichtig für die Lieferung ist die korrekte Adresse. Bei diesen Angaben passieren in der Hektik oft Fehler, was dann zu Problemen und/oder Verzögerungen bei der Bearbeitung der Bestellung führt.“

Die Ärzte spielten zuletzt 2024 mehrere Gigs auf dem Feld des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof und kündigten danach eine längere Live-Pause an. Die ist im nächsten Jahr vorbei – mit insgesamt 33 Konzerten, davon 29 in Deutschland.