Die Ärzte: Video zur neuen Single „True Romance“ aus „Hell“

Die Konzerte von Die Ärzte können 2020 nicht wie geplant stattfinden – aber es gibt Ersatztermine.

Die Ärzte haben ihre anstehenden Live-Termine auf 2021 verschoben, da aufgrund der Corona-Krise im November und Dezember keine Veranstaltungen dieser Größenordnung möglich sind. Hierzu heißt es von offizieller Seite: Liebe Fans der Besten Band der Welt, leider können aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der “In The Ä Tonight Tour” in 2020 nicht stattfinden. Wir haben mit der Band entschieden, die Tour Ende 2021 nachzuholen. Die Tickets behalten für die neuen Termine in 2021 ihre Gültigkeit. Solltet Ihr an den neuen Terminen verhindert sein, ab dem 28.09.20 beginnt die Kartenrückerstattung, und zwar ausschließlich an den VVK-Stellen, bei…