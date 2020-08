Die Ärzte: Trailer zur neuen Single „Morgens Pauken“

Joy Denalane und Ilgen-Nur im ROLLING-STONE-Interview

Zwei Künstlerinnen aus zwei Generationen, zwei Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind und täglich mit Rassismus und Ungleichheit zu kämpfen haben. Ein Gespräch mit JOY DENALANE und ILGEN-NUR über Erfahrungen, Vorurteile und Musik – und darüber, was sich in diesem Land ändern muss