Die Alben des Jahres 2017: Sassan Niasseri

Die Alben des Jahres 2017, ausgesucht von ROLLING-STONE-Onlineredakteur Sassan Niasseri.

01. Temples „Volcano“

02. King Krule „The Ooz“

03. The Jesus and Mary Chain „Damage And Joy“

04. Sampha „Process“

05. John Maus „Screen Memories“

06. Thundercat „Drunk“

07. Lee Ranaldo „Electric Trim“

08. Noel Gallagher’s High Flying Birds „Who Built The Moon?“

09. Beck „Colors“

10. Phoenix „Ti Amo“

11. Hurray For The Riff Raff „The Navigator“

12. U2 „Songs Of Experience“

13. Japanese Breakfast „Soft Sounds From …“

14. Dirty Projectors „Dirty Projectors“

15. Charlotte Gainsbourg „Rest“

16. Algiers „The Underside Of Power“

17. Arcade Fire „Everything Now“

18. St. Vincent „Masseduction“

19. Kelela „Take Me Apart“

20. Wanda „Niente“