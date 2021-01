Kritik und Ranking: „James Bond – 007 jagt Dr. No“

Coppola hat den letzten „Godfather“ neu geschnitten. FFK ermittelt

Mit „Der Pate: Epilog – Der Tod von Michael Corleone" erscheint der dritte Teil der „Godfather"-Reihe neu auf Blu-ray. Regisseur Francis Ford Coppola hat seinen „Paten" von 1990 also neu betitelt – und leicht ummontiert. Aber: Wird er dadurch besser?