Eine Erfolgssträhne kann nicht ewig anhalten. Und wenn Sie ein erfolgreicher Aufnahmekünstler mit einer langen Karriere sind, kommt unweigerlich der Moment, in dem Fans und Kritiker von einem neuen Album enttäuscht sind.

Dies kann daran liegen, dass ein großes Experiment sich nicht wie erhofft ausgezahlt hat. Sich der Geschmack schnell geändert hat. Man plötzlich als Relikt der Vergangenheit abgetan wird. Dass man etwas so Kühnes und Innovatives geschaffen hat, dass sein Genie erst in den kommenden Jahren gewürdigt wird. Oder dass man einfach einen Blindgänger produziert hat, aufgrund einer Kombination aus körperlicher und kreativer Erschöpfung. Dem unerträglichen Stress, sich selbst übertreffen zu wollen. Und vielleicht dem Einfluss bestimmter chemischer Substanzen.

Für wirklich große Künstler kann ein enttäuschendes Album lediglich eine kleine Unebenheit auf dem Weg zu einer langen, erfolgreichen Karriere sein. Bob Dylan hat viele Alben, die man getrost als „enttäuschend“ bezeichnen kann. Und sie haben die Nachfolger nur noch beeindruckender und interessanter gemacht. Dasselbe könnte man von David Bowie, Madonna, Jay-Z, Stevie Wonder, den Rolling Stones und anderen Künstlern sagen, deren Karrieren mehrere Generationen umfassen.

Bewertung: Auch abhängig vom Zeitpunkt

Der amerikanische ROLLING STONE hat eine Liste der 50 enttäuschendsten Alben der Musikgeschichte zusammengestellt. Es müssen einige wichtige Vorbehalte gemacht werden, bevor verschiedene Fan-Armeen Pläne schmieden, unsere Büros in Brand zu setzen. Oder SWAT-Teams auf unsere Häuser loszulassen. Wir lieben einige dieser Alben absolut. Ein Album kann in dem Moment, in dem es herauskommt, als enttäuschend angesehen werden. Und später für immer neu bewertet werden.

Dies hat vor allem mit dem Zeitpunkt und dem kritischen Konsens zu einem bestimmten Zeitpunkt zu tun. Und ein Album, das als B+/A- angesehen wird, ist immer noch enttäuschend, wenn es auf eine Reihe von A/A+-Alben folgt.

Außerdem würde ein enttäuschendes Album von einem unglaublich talentierten Künstler wie Radiohead oder U2 als Meisterwerk angesehen werden, wenn es von fast jedem anderen veröffentlicht worden wäre. (Wir haben uns die Entscheidung, „The King of Limbs“ und „Songs of Innocence“ hier aufzunehmen, wirklich schwer gemacht. Haben sie aber letztendlich doch aufgenommen.)

(Und wenn Sie unsere Häuser stürmen, weil wir Ihre Lieblingsband hier aufgenommen haben, können Sie das dann wenigstens tagsüber machen? Es ist nervig, wenn sie mitten in der Nacht hereinstürmen. Außerdem ist „The King of Limbs“ verdammt gut. Reißt euch zusammen, Radiohead-Armee.)

Die enttäuschendsten Alben aller Zeiten, Platz 42: U2 – „Songs of Innocence“

Lassen Sie uns hier etwas sehr Wichtiges aus dem Weg räumen: „Songs of Innocence“ hat nicht einmal einen winzigen Teil des Hasses und Spottes verdient, den es 2014 einstecken musste, als U2 die unerklärlich dämliche Entscheidung trafen, es kostenlos auf jedes iPhone auf dem Planeten zu laden.

Wäre die Single „Every Breaking Wave“ 1992 herausgekommen, hätte sie ein großer Hit werden können. „Song for Someone“ ist ein wunderschönes Liebeslied an Bonos Frau und „The Miracle (of Joey Ramone)“ ist eine herzliche Ode an die Punk-Ikone.

Und selbst wenn sie im Jahr 2014 etwas so Perfektes wie „Achtung Baby“ oder „The Joshua Tree“ gemacht hätten, hätten viele Leute immer noch mit Wut auf den iPhone-Stunt reagiert.

U2 können immer noch in Stadien spielen, wenn sie auf Tournee sind, aber die meisten jungen Leute haben wenig Verwendung für sie. Die Grandiosität der Band schreckt sie einfach ab. Und leider kommt „Songs of Innocence“ nicht an die besten Werke von U2 heran. Es war das falsche Album zur falschen Zeit, und es hat der Marke U2 großen Schaden zugefügt, ob nun zu Recht oder nicht. (Wir sind der Meinung, dass es größtenteils unfair war.) Und es enttäuschte so ziemlich jeden außer den treuesten Mitgliedern des U2-Kults.