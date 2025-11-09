Die Fantastischen Vier – ist das jetzt wirklich das Ende?

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Die Fantastischen Vier sagen Tschüss – für immer? Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon haben nach 36 gemeinsamen Jahren ihre Abschiedstournee angekündigt. Unter dem Titel „Der letzte Bus“ will die legendäre deutsche Hiphop-Band ab Dezember 2026 ein letztes Mal auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. Danach soll endgültig Schluss sein – aber einige Sachen scheinen irgendwie doch noch offen. Denn zunächst dreht sich der Abschied nur ums Touren.

„Fanta 4 forever, Baby“

Die News kündigte die Band in ihren Social-Media-Kanälen an. „Vier Freunde. Eine Idee. Ein Traum. Und irgendwann: eine ganze Ära“, heißt es in der Caption. „Irgendwie steht schon sehr, sehr lange die Frage im Raum“, hört man Smudo im Video sagen. „Fanta 4 forever, Baby – aber irgendwann muss man einsehen, dass das Ganze ein Verfallsdatum hat“, erklärt Thomas D. Man habe sich mit Ende zwanzig nicht vorstellen können, mit dreißig noch auf der Bühne zu stehen, heißt es im Video weiter.

Die Fantastischen Vier: Ende noch nicht ganz absehbar

„Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird“, erklärte Bandmitglied Michi Beck laut „ntv.de“ am Rande eines Auftritts. Allerdings gehe es zunächst nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, betonte der 57-Jährige.

Offen scheint bislang die Frage, ob es in Zukunft noch vereinzelte Konzerte oder Alben geben wird. Auch die letzte offizielle Show ist allem Anschein nach noch nicht ganz klar: „Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen“, so Beck weiter. Die Tour solle „möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat“

Fanta 4: Infos zu Tickets für Abschiedstour

Für weitere Infos, alle Termine und Tickets verweisen Die Fantastischen Vier auf ihre offizielle Website www.diefantastischenvier.de. Der Pre-Sale für FantiTown-Member startet am 11. November um 10 Uhr, der allgemeine Ticketverkauf über eventim.de beginnt am 12. November um 10 Uhr.