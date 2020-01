Die 62. Grammy-Awards im kostenlosen Live-Stream

Foto: WireImage, Victor Chavez. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Am 27. Januar ist es so weit: Die Recording Academy vergibt wieder ihre Grammy-Awards. Die Preisverleihung gilt als eine der prestigeträchtigsten innerhalb der Musikindustrie. Dieses Jahr steht sie besonders im Zeichen von Künstlerinnen wie Billie Eilish und Lizzo.

In Deutschland können sie sich die gesamte Verleihung im kostenlosen Live-Stream von „Magenta Music 360″ und bei MagentaTV ansehen. Die Moderation übernimmt zum zweiten Mal in Folge Alicia Keys, und neben Lizzo und Billie Eilish treten unter anderem auch Aerosmith, Arianna Grande und c auf.

Die 62. Grammy-Awards im Stream und TV