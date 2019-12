Grammys 2020: „Lifetime Achievement Award“ für Iggy Pop

Der Stooges-Sänger beschrieb die frühen Erfahrungen als „heftig“ - und outete sich als zu Hause eher konservativ zu sein und früh ins Bett zu gehen.

Während eines Auftritts in der „Jonathan Ross Show“ fragte der Entertainer Iggy Pop nach seiner Zeit bei „The Stooges“ und wie er seine Zunge einst in eine Steckdose hielt. „Nun, es war ein elektrischer Zugtransformator“, sagte Pop und korrigierte Ross, als er hinzufügte: „Ich habe auch Spinnennetze ausprobiert. Ich versuchte, sie zu rauchen. Irgendwo muss man ja anfangen.“ Was die Erfahrung betrifft, beschreibt der 72-jährige sie als „heftig“. Iggy Pop bei Jonathan Ross im Video: https://www.youtube.com/watch?v=QdQASuZN8BA Auf die Frage, ob Pop überrascht sei, dass er noch am Leben sei, antwortete er: „Nein, es ist Geradlinigkeit. Mein Psychiater sagte mir in…