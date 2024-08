Die neuen Oasis-Fotos sorgen für Misstrauen bei den Fans

Zeitgleich zur Verkündung der Oasis-Reunion (sie selbst verwenden das Wort „Reunion“ ja nicht) haben Liam und Noel Gallagher auch neue Fotos ins Netz gestellt – „Oasis 2025“ quasi, zwei ergraute Brüder, mit mürrisch-coolem Blick in die Kamera des Fotografen Simon Emmett. Den meisten Fans gefällt das, schließlich dürften das die ersten gemeinsamen Promofotos seit dem „Dig out your Soul“-Album von 2008 sein.

Manche allerdings meinen ein paar Ungereimtheiten in der Bilderstrecke zu erkennen. Und machen sich lustig über Emmetts Fotos.

„Auf dem Hauptbild sieht es nicht so aus, als befänden sie sich im selben Raum“, scherzt einer auf X. Eine Anspielung darauf, dass die Gebrüder Gallagher ja eigentlich permanent streiten und sie es keine fünf Minuten im selben Zimmer aushalten.

Auch auf Instagram, auf Simon Emmetts persönlicher Seite, werden – auf humoristische Weise – Spekulationen betrieben.

Er schreibt: „Ich fühle mich geehrt, dass ich diesen Moment festhalten durfte. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten #oasis“, schrteibt der britische Fotograf zu seiner Bidlerserie.

Emmett selbst hat sich ansonsten noch nicht zu den Fotos und deren Entstehung geäußert. Dafür seine Follower.

„Liam: „Wiedervereinigung?“ Noel: „Nur wenn du den Fotografen dazu bringst, mich größer als dich aussehen zu lassen““, scherzt einer.

„Ein Einzelschuss oder ein Paarschuss? Sei ehrlich 😊.“ – wieder eine Anspielung darauf, dass die Gebrüder Gallagher nicht gut miteinander können.

Ein anderer behauptet gar: „Ein mit Photoshop bearbeitetes Bild von Liam aus dem Jahr 2017, wie es aussieht.“ Die Antwort anderer User: „Das dachte ich auch, aber es sind mehrere Fotos durchgesickert, auf denen sie während des Drehs lachen“, und „Kein Interview. Kein Video von ihnen zusammen. Es ist so seltsam.“

Die meisten aber freuen sich einfach über die Gelegenheit für Fotograf Emmett, ein Stück Musikgeschichte fabriziert zu haben: „Unglaublich, Mann. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme eines der kultigsten Musikbilder des Jahrzehnts.“