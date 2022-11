Pet Shop Boys auf Tour 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Die Pet Shop Boys haben für ihre „Dreamworld: The Greatest Hits Live“-Tour 2023 acht zusätzliche Termine für Europa und UK angekündigt. Auch eine Show in Deutschland ist darin enthalten.

Die neuen Tourdaten

Die Tournee wird nun am 13. Juni in Rom beginnen, bevor sie am 9. Juli in Göteborg endet. Zwischenstationen sind Dublin, Paris, Brighton, Köln, Helsinki und Kopenhagen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pet Shop Boys (@petshopboys)

Hier gibt es alle Termine der Greatest-Hits-Tournee zum knapp vierzigjährigen Bestehen des Elektropop-Duos.

Die Pet Shop Boys in Köln

Im Juli wird die Band ihr einziges Konzert in Deutschland spielen. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch (30. November) um 9 Uhr unter anderem hier.

01. Juli: LANXESS arena, Köln

Hört ihre für eine Bühnenproduktion aufgenommene EP „My Beautiful Laundrette“ hier, unsere Review zum aktuellen Album „Hotspot“ gibt es hier.