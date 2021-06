Die Toten Hosen: 300.000 verkaufte Konzerttickets nach nur einem Tag

Sommerpause? Nicht für die Broilers. Sie touren noch diesen Sommer 2021 von einem kleinen Open-Air-Gig zum nächsten.

Die Broilers haben für den August den „Broilers Social Club“ angekündigt. Unter freiem Himmel und in kleinen Locations möchte die Band mit den Fans zusammenkommen, um gemeinsam ein paar Stunden mit ihrem akustischen Musikprogramm verbringen zu können. Dafür kommen sie nach Wiesbaden, Düsseldorf, Berlin, Münster, Losheim, Hamburg und Leipzig. „Alte und neue Broilers–Songs in besonderen Versionen, schmutzige Geschichten zwischen den Songs und vor allem endlich mal wieder Broilers live!!!“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir finden, das ist ein guter Kompromiss in den Zeiten, in denen 'Broilers Live & Loud' in gewohnter Weise nicht möglich ist. Schüttelt Eure Picknick–Decken aus,…