Die Toten Hosen kündigen Jubiläums-Tour für 2022 an – alle Termine

Lady Gaga berichtet in „The Me You Can't See“, einer neuen Serie von Oprah Winfrey und Prinz Harry, über eine traumatische Zeit in ihrem Leben. Die Sängerin sagt, dass sie als Teenager vergewaltigt wurde und dadurch schwanger geworden sei – und dass sie danach einen „totalen psychotischen Zusammenbruch“ erlebte. Lady Gaga: Mit 19 erpresst und missbraucht Die 35-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits eine aufstrebende Sängerin. „Ich war 19 Jahre alt und arbeitete in der Branche. Ein Produzent sagte zu mir: 'Zieh dich aus' und ich sagte 'nein'“, erzählte Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, und…