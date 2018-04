23 Auftritte in Stadien und Open Air-Locations werden Die Toten Hosen in diesem Jahr absolvieren, in Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nun gaben Campino und Kollegen bekannt, dass die „Laune der Natour 2018“ in der Düsseldorfer Esprit Arena ausklingen wird. Ein Heimspiel quasi. Das Motto lautet: DIE TOTEN HOSEN ZUHAUSE! „LAUNE DER NATOUR 2018“ – DAS GROSSE SAISONFINALE. Termin: 13. August 2018.

Ticket-Vorverkauf Die Toten Hosen:

Der Vorverkauf startet am 12.04.18 um 18:00 Uhr zunächst exklusiv bei www.dietotenhosen.de sowie bei www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf startet am 26.04.18. Die Tickets für die insgesamt 46.000 Plätze kosten 47,50 € plus Gebühren. Einlass ist um 16:00 Uhr, Beginn um 17:30 Uhr. Die Toten Hosen werden drei weitere Bands als Gäste einladen.

