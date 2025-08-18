Ed Sheeran + Caravan-Messe = Verkehrschaos in Düsseldorf?

James Bond Goes Pop: 11 Dinge, die Sie noch nicht über „Man lebt nur zweimal“ wussten

Vom 5. bis 7. September gibt Ed Sheeran gleich drei Konzerte in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena. Die Shows sind Teil seiner „+-=÷×“-Tour.

Aber: Bereits am 29. August startet zudem die weltgrößte Caravan-Messe, die sich über zehn Tage erstreckt. Beide Großevents überschneiden sich also am Show-Wochenende des Sängers und bringen enorme Besucherzahlen in die Stadt. Damit der Verkehr nicht zusammenbricht, haben die Veranstalter vorgesorgt.

Eigene Mobilitätsplattform entwickelt

Am Konzertwochenende werden rund 100.000 Musik- und Caravanfans erwartet. Wie „BILD“ berichtet, hat der Veranstalter D.LIVE mit „Event Mobility“ eine Plattform entwickelt, die genau für solche Szenarien gedacht ist. Ziel sei es, die Anreise effizienter, nachhaltiger und individueller zu gestalten.

So soll es funktionieren

Beim Ticketkauf müssen Fans ihre Postleitzahl angeben. Daraufhin erhalten sie personalisierte Anfahrtsempfehlungen. Die Plattform berechnet die ideale Route, je nach bevorzugtem Verkehrsmittel, und lenkt die Hauptströme gezielt, damit Kapazitäten optimal genutzt werden.

Parken mit System beim Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf

Michael Brill von D.LIVE erklärt gegenüber „BILD“: „Parkplätze in fußläufiger Entfernung zur Arena werden so gut wie alle von den Messebesuchern belegt sein. Doch es gibt Flächen, die bis 19 Uhr von den Caravan-Gästen geräumt werden müssen. Diese können Ed-Sheeran-Fans im Vorfeld buchen.“

Zusätzlich gilt: Wer aus dem Süden zum Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf anreist, kann sein Auto in Parkhäusern vor der Innenstadt abstellen und von dort mit Shuttles weiterfahren. Außerdem werden Bustouren aus mehreren Städten angeboten, um Staus zu vermeiden und die Anreise nachhaltiger zu machen.

ÖPNV als beste Option

Wie bei allen Großveranstaltungen empfiehlt sich allerdings die Anreise zum Gig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof dauert es nur 15 Minuten bis zur Arena. Fans können mit der U78 bis Merkur-Spiel-Arena/Messe Nord oder mit der U79 bis Messe Ost/Stockumer Kirchstraße fahren. Zusätzlich bietet sich alternativ auch der Bus 722 bis Messe Ost oder Messe Süd/CCD an.