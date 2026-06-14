Die Toten Hosen: Fulminanter Tourauftakt in Stuttgart

Ein perfekter Abend: Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, gleich kommen die Geigen. Ach nein, Die Toten Hosen! Noch viel besser, denn hier gibt es zwar zwischendurch auch ein bisschen Romantik, aber vor allem ordentlich Krach. In Stuttgart findet der Auftakt zur wahrscheinlich letzten großen Deutschlandtournee der Düsseldorfer statt, und 65.000 Leute sind gekommen, um das zu feiern. Und wie!

Es beginnt mit „Opel-Gang“, dann kommt direkt ein neuer Song, passenderweise „Die Show muss weitergehen“. Es werden neun weitere Lieder vom aktuellen Album „Trink aus! Wir müssen gehen“ folgen – und alle fügen sich nahtlos zwischen die größten Hits ein. Das spricht für das Abschiedswerk, es spricht allerdings auch für die Live-Qualität der Toten Hosen: Sie wissen einfach, wie’s geht. Das Wechselspiel zwischen laut und leise, zwischen nachdenklich und auf die Zwölf, zwischen Wut und Freude. Heute Abend herrscht vor allem Letzteres. Immer wieder bedankt sich Campino beim Publikum, unter anderem für den neuesten Chart-Erfolg: „Wir haben zwar die Musik gemacht, aber ihr habt es zur Nummer eins gemacht!“

Selten hat man Die Toten Hosen so viel lächeln gesehen

Bei „Liebeslied“ bezeichnet er sich selbst als „ein bisschen übermotiviert“, doch der Charme der Toten Hosen war nie, dass sie makellos sind, sondern dass sie immer das Ultimum rausholen. Und selten hat man die Band so viel lächeln gesehen – wie eine Gang, die sich freut, noch einmal gemeinsam um die Häuser zu ziehen. Breiti und Andi laufen ständig auf den Steg, um sich die Leute ein bisschen genauer anzusehen, Kuddel blüht erwartungsgemäß besonders später beim Anti-„Bayern“-Song auf. Vom wirkt hinterm Schlagzeug immer noch wie ein aufgedrehter Teenager, und der neu engagierte Keyboarder, Jet Baker von Buster Shuffle, stört nicht.

Die Toten Hosen haben bekanntermaßen viele Stücke über die Vergänglichkeit, und natürlich passen all die jetzt wie die Faust aufs Herz zur aktuellen Situation. Eine der größten deutschen Rockbands verabschiedet sich, da darf man schon mal melancholisch werden. Bei „Altes Fieber“ brüllen alle umso lauter die Zeilen mit: “Und immer wieder/ Sind es dieselben Lieder/ Die sich anfühlen/ Als würde die Zeit stillstehen.“ Beim sozialkritischen „Was ist mit uns los“ ist mal ein paar Minuten andächtige Stille, und bestimmt wird vielen gerade da noch einmal bewusst, wie sehr wir die Hosen als Kollektiv auch wegen ihrer starken Haltung vermissen werden. Zwar beherrschen die Männer inzwischen, nach 44 Jahren Üben, ihre Instrumente, sie sind aber eben nicht nur Musiker, sondern vor allem Menschen – und Freunde. Untereinander und irgendwie von allen hier.

Nicht nur dem Sänger kommen die Tränen

Der berührendste Moment des Abends: als Campino davon erzählt, wie sehr ihr früherer Schlagzeuger Wölli, der 2016 starb, immer noch präsent ist bei der Band. Sie haben ihm gerade noch ein Lied geschrieben, und nicht nur dem Sänger kommen bei „Augen zu (Es regnet Blumen)“ die Tränen. Direkt danach hauen sie „Steh auf, wenn du am Boden bist“ raus. „Alles aus Liebe“, „Pushed Again“, „Wünsch dir was“, „Hier kommt Alex“ – es gibt kein Halten mehr, und obwohl sie 32 Songs spielen, fehlt freilich allen irgendwas. (Mir zum Beispiel das „Wort zum Sonntag“.)

Als sie nach 75 Minuten von der Bühne gehen, verfällt die Masse kurz in eine Art Schockstarre, dabei ist doch klar, dass sie noch mal fast genauso lange Zugaben spielen werden, es ist ja noch eine Menge offen. Vielleicht die einzige kleine Unwucht an diesem Abend – den ersten der drei Zugabenblöcke hätten sie direkt dranhängen können. Aber wir nörgeln hier auf Weltmeister-Niveau. Was diese Band mit Ü60 bringt, ist reine Freude.

Eine Feier des Augenblicks, für die Ewigkeit

Es gibt natürlich noch „An Tagen wie diesen“ und sogar „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten, zum Abschluss konsequenterweise „Trink aus“ und „You’ll Never Walk Alone“. Die Toten Hosen gehen aber nicht einfach damit von der Bühne, nein, sie lassen „All You Need Is Love“ einspielen und laufen noch während des kompletten Songs auf der Bühne herum, um sich zu bedanken, zu winken, alles aufzusaugen. Wie heißt es in einem ihrer besten Stücke? „Das ist der Moment/ An dem du einmal hängst/ Wenn du irgendwann zurückdenkst.“

Den Augenblick feiern, mit einer Menge Energie, aber ganz ohne Eskapismus: Das können Die Toten Hosen wie keine andere Band, und darum machen ihre Konzerte immer so viel Spaß. Bis zum Sommer 2027 haben wir ja zum Glück noch ein paar Gelegenheiten.

Die komplette Setlist:

Opel-Gang

Die Show muss weitergehen

Wir waren nie weg

Auswärtsspiel

Du lebst nur einmal

Nur nach vorn

Altes Fieber

Schlechte Nachbarn

Wannsee

Liebeslied

Was ist mit uns los

Alle sagen das

Augen zu (Es regnet Blumen)

Steh auf, wenn du am Boden bist

Bonnie & Clyde

Was früher einmal war

Unter den Wolken

Alles aus Liebe

Pushed Again

Wünsch dir was

Hier kommt Alex

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Laune der Natur

Düsseldorf

Schönen Gruß, auf Wiederseh’n

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Alles passiert

Bayern

Das ist der Moment

Tage wie diese

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Schrei nach Liebe

Freunde

Trink aus

You’ll Never Walk Alone