Die zehn besten Songs in den Filmen von David Lynch

Der legendäre Regisseur David Lynch hat nicht nur in der Filmwelt einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen, sondern auch in der Musik. Sein einzigartiger Stil war bahnbrechend, und seine musikalischen Entscheidungen waren genauso brillant wie seine Filme.

David Lynch prägte mit seiner außergewöhnlichen Handschrift das Kino, wobei die Musik eine wesentliche Rolle in seiner visionären, oft verstörenden Bildsprache spielte. Vom avantgardistischen Klassiker „Eraserhead“ (1977) bis zu seinem letzten Film „Inland Empire“ (2006) war der Sound ein integraler Bestandteil seiner Werke.

Lynch schrieb und produzierte nicht nur einige der Songs für seine Filme selbst, sondern zeigte auch ein feines Gespür dafür, bekannte Lieder in unerwarteten Kontexten zu platzieren. Seine Fähigkeit, Klassiker von Künstlern wie Elvis Presley oder Roy Orbison neu zu interpretieren und in überraschenden Szenen einzusetzen, war unvergleichlich. Diese Herangehensweise erzeugte Momente, die manchmal schaurig, oft überwältigend und fast immer überraschend waren. Hier sind zehn Höhepunkte aus einer visionären Karriere:

1. „In Heaven (Lady in the Radiator Song)“ aus „Eraserhead“, 1977

Der bahnbrechende Film „Eraserhead“ zieht einen großen Teil seiner tief verstörenden Atmosphäre aus den zischenden, dröhnenden und rumpelnden Klanglandschaften, die Lynch und Alan R. Splet geschaffen haben. Aber der unvergesslichste Moment des Films entsteht, als sich Henry Spencers Heizkörper öffnet und eine kleine Bühne offenbart. Darauf singt die mysteriöse „Lady in the Radiator“ das einfache, 98-sekündige Lied „In Heaven“. Die haunting-melancholische Melodie, die von Lynch und Peter Ivers geschrieben wurde, zog das Publikum der Mitternachtsvorstellungen in ihren Bann. Als „Eraserhead“ zum Kultfilm und Symbol für rebellische, anti-mainstream Kunst avancierte, fanden immer mehr Bands wie Devo, Tuxedomoon, Bauhaus und die Pixies Inspiration in dem Lied und nahmen Cover-Versionen auf. – Christopher R. Weingarten

2. „In Dreams“ aus „Blue Velvet“, 1986

Der emotionale Höhepunkt von Jeffrey Beaumonts Reise durch die dunklen Abgründe der Kleinstadt Lumberton, North Carolina, ist eine Szene, in der der geheimnisvolle Ben Roy Orbisons Hit „In Dreams“ aus dem Jahr 1963 in eine Arbeitsleuchte singt. Orbison hasste zunächst die Verwendung des Songs im Film, wurde jedoch von Freunden überzeugt, den Film erneut zu sehen. Schließlich erkannte er die Szene an, nahm das Lied neu auf, veröffentlichte ein dazugehöriges Musikvideo mit Ausschnitten aus „Blue Velvet“ und erlebte ein Karriere-Revival, das bis zu seinem Tod 1988 andauerte. – C.W.

3. „Love Me“ aus „Wild at Heart“, 1990

Lange bevor Nicolas Cage Lisa Marie Presley heiratete oder in „Honeymoon in Vegas“ mit Elvis-Imitatoren aus einem Flugzeug sprang, verkörperte er in „Wild at Heart“ einen Charakter, der stark von Elvis Presley inspiriert war. Lynch ließ sich von Elvis’ Energie leiten und integrierte dessen Musik gleich zweimal in den Film – beide Male gesungen von Cage selbst. Besonders bemerkenswert ist die Rockclub-Version von „Love Me“, die Sailor (Cage) seiner Geliebten Lula (Laura Dern) widmet. „David war ein einzigartiges Genie, einer der größten Künstler aller Zeiten“, sagte Cage später. „Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, an einem Filmset zu arbeiten wie mit David Lynch.“ – Daniel Kreps

4. Musik von Angelo Badalamenti für „Twin Peaks“, 1990

Als Lynch mit Angelo Badalamenti über die Musik für „Twin Peaks“ sprach, beschrieb er die Stimmung folgendermaßen: „Lass es bedrohlich beginnen, wie in einem dunklen Wald, und dann in etwas Schönes übergehen, das die Traurigkeit eines schönen Teenagers widerspiegelt.“ Badalamenti schuf in nur einem Take das ikonische „Laura Palmer’s Theme“, ein Highlight eines der einflussreichsten Soundtracks aller Zeiten. Ob instrumental oder mit Julee Cruises Gesang – Badalamentis träumerisch-bedrohlicher Stil wurde genauso legendär wie die Serie selbst. – Angie Martoccio

5. „Just You“ aus „Twin Peaks“, 1990

Als Lynch erfuhr, dass Schauspieler James Marshall zwischen den Drehs seine Gitarre mitbrachte, fragte er ihn, ob er einen Song für die Serie spielen wolle. Gemeinsam mit Badalamenti entstand „Just You“, ein Lied, das von den Platters inspiriert war. Die ikonische Szene aus Episode 9 zeigt Marshall, wie er das Lied mit Lara Flynn Boyle und Sheryl Lee performt – doch die Gitarre spielte er nicht selbst. Diese wurde von John Doe, Punk-Ikone der Band X, eingespielt. – C.W.

6. „Falling“ aus „Twin Peaks“, 1991

Bei der Arbeit am Soundtrack für „Blue Velvet“ brachte Angelo Badalamenti die Sängerin Julee Cruise ins Spiel und stellte sie David Lynch vor. Ihre ätherische Stimme fügte sich perfekt in Lynchs surreale Welten ein, und so wurde Cruise ein fester Bestandteil der kreativen Zusammenarbeit. Auf ihrem Debütalbum „Floating Into the Night“ arbeiteten sowohl Badalamenti als auch Lynch maßgeblich mit, und das Lied „Falling“ wurde ein Highlight des Soundtracks von „Twin Peaks“. Die instrumentale Version wurde zur Titelmelodie der Serie und gewann 1991 überraschend einen Grammy. Cruises geisterhafter Gesang fängt die Essenz von Lynchs Universum ein – zwischen himmlisch und unheimlich schwebend. – Julyssa Lopez

7. „Sycamore Trees“ aus „Twin Peaks“, 1991

In der finalen Episode der ursprünglichen „Twin Peaks“-Serie tritt Agent Cooper in das „Rote Zimmer“ ein, wo der Jazz-Sänger Jimmy Scott das Stück „Sycamore Trees“ performt, das von Lynch und Badalamenti geschrieben wurde. Die Szene mit den flackernden Stroboskoplichtern und Scotts sanfter Stimme wurde ein unvergesslicher Moment. Für Scott bedeutete dieser Auftritt ein kleines Karriere-Comeback: 1992 veröffentlichte er ein Album mit Standards, „All the Way“, das ihm seine erste Grammy-Nominierung einbrachte. – C.W.

8. „I’m Deranged“ aus „Lost Highway“, 1997

David Bowie war bereits ein Fan von Lynch, bevor sein Song „I’m Deranged“ in der Eröffnungssequenz des Films „Lost Highway“ eingesetzt wurde. Bowie hatte 1992 einen Auftritt in „Twin Peaks: Fire Walk With Me“ und ließ sich für sein Konzeptalbum „Outside“ von der Serie inspirieren. Lynch und Trent Reznor, der Produzent des Soundtracks, wählten „I’m Deranged“, um den düsteren Ton für einen der verstörendsten Filme Lynchs zu setzen. Der Song, mit seinen moody Synthesizern und melancholischen Texten, stand neben Tracks von Smashing Pumpkins, Marilyn Manson und neuer Musik von Reznor selbst und führte Bowie einer neuen Generation vor, die bereit war, ihre Realität in Frage zu stellen. – Elisabeth Garber-Paul

9. „Llorando“ aus „Mulholland Drive“, 2001

In „Mulholland Drive“ gipfelt die surrealistische Erzählung in einer unvergesslichen Szene im „Club Silencio“. Betty (Naomi Watts) und Rita (Laura Harring) sehen von der Zuschauertribüne aus zu, wie Rebekah Del Rio eine spanische Version von Roy Orbisons „Crying“ namens „Llorando“ performt. Während das Lied immer emotionaler wird, bricht Del Rio plötzlich zusammen – doch ihr Gesang geht weiter. Dies markiert den Moment, in dem die Realität der beiden Frauen beginnt, auseinanderzufallen. Diese Szene ist eines der markantesten Beispiele für Lynchs Fähigkeit, Musik und visuelle Eindrücke zu verschmelzen. – Simon Vozick-Levinson

10. „Locomotion“ aus „Inland Empire“, 2006

In „Inland Empire“ verwendet Lynch Little Evas fröhlichen Pop-Klassiker „Locomotion“, um einen Kontrast zu den dunklen, surrealen Themen des Films zu schaffen. Während Laura Derns Charakter immer tiefer in eine albtraumhafte Welt zwischen Realität und Filmillusion gerät, taucht eine Gruppe von Frauen auf und beginnt, eine choreografierte Tanznummer zu „Locomotion“ aufzuführen. Der plötzliche, fast absurde Wechsel in der Tonalität – kombiniert mit Lynchs unheimlicher Lichtsetzung – erzeugt einen der vielen „Was zur Hölle?“-Momente des Films. Sekunden später verschwinden die Tänzerinnen, und eine bedrückende Stille tritt ein, begleitet von Derns ängstlichem Gesichtsausdruck. – J.L.