„Twin Peaks“ war die bizarrste Sendung im Fernsehen – und David Lynchs größter Erfolg

Als David Lynch und Mark Frosts Twin Peaks im Frühjahr 1990 erstmals ausgestrahlt wurde, war es zweifellos die seltsamste Serie, die jemals für das amerikanische Fernsehen produziert wurde. Sie war gleichzeitig eine gotische Horrorgeschichte. Ein Krimi, ein übernatürlicher Thriller, eine Reminiszenz an die Seifenopern und Filmmelodramen der 1950er-Jahre. Und eine alberne Komödie.

Die Geschichte vermischte menschliche Albträume wie Sexhandel, Drogenabhängigkeit, häusliche Gewalt und inzestuöse Vergewaltigung mit dämonischer Besessenheit. Mit psychischen Visionen und regelmäßigen Reisen in eine andere Dimension, in der ein Zwerg in einem sehr roten Raum herumhing.

Und in jeder dritten oder vierten Szene gab es einen ebenso unerwarteten wie lustigen Witz. Ein Kännchen Kaffee, das verdorben wird, weil ein Fisch irgendwie in den Perkolator gelangt ist. Oder ein FBI-Vorgesetzter, gespielt von David Lynch selbst, der einen Untergebenen begeistert mit den Worten begrüßt: „Sie erinnern mich heute an einen kleinen mexikanischen Chihuahua!“

Mehr als 36 Millionen Menschen schalteten bei „Twin Peaks“ ein

Aber das Seltsamste an Twin Peaks war Folgendes. Für eine kurze Zeit war es ein riesiger, riesiger Hit. Mit Abstand der größte kommerzielle Erfolg in der langen, angesehenen, aber ausgesprochen nischenhaften Karriere des verstorbenen David Lynch.

Mehr als 36 Millionen Menschen – d. h. ein Drittel aller Haushalte, die am 8. April 1990 fernsahen – schalteten ein, um dem kleinen Dorf Twin Peaks im pazifischen Nordwesten der USA einen ersten Besuch abzustatten. Wo die Homecoming-Queen Laura Palmer (Sheryl Lee) tot in Plastik eingewickelt aufgefunden wurde. Die extra lange Pilotfolge wurde als der bestbewertete Fernsehfilm der Saison 1989/90 eingestuft. Und obwohl die Einschaltquoten für die regulären Episoden im direkten Wettbewerb mit der Erfolgssitcom Cheers allmählich sanken, war die Serie dennoch ein Riesenerfolg. Und eine der meistdiskutierten Fernsehsendungen seit Jahren.

Die Stars der Serie waren auf den Titelseiten von Magazinen zu sehen (darunter auch im Rolling Stone ) , und in den Hollywood-Branchenblättern wurde in den Einschaltquotenberichten erstmals erwähnt, wie viele Menschen die Episoden aufzeichneten, um sie später anzusehen oder erneut anzusehen. Ein Verhalten, das bis dahin nur für die nerdigsten Fernsehzuschauer üblich war. Wie groß war das Phänomen? Angelo Badalamenti, der Komponist von Twin Peaks , behauptete später , dass Königin Elisabeth eine Veranstaltung mit Paul McCartney sausen ließ, um sich eine Folge anzusehen.

Eigentümliche Wellenlänge

Im Kontext von Lynchs größerer Karriere – die zu den bemerkenswertesten, aber auch zu den eigenwilligsten in der Filmgeschichte gehört – fühlt sich diese weitreichende Popularität fast wie ein Scherz des Universums über David Lynch an. Oder vielleicht auch umgekehrt. Lynch war kein Filmemacher, der seine Werke für ein Massenpublikum schuf. Er schuf Werke, die eine tiefe emotionale Reaktion in ihm selbst und bei den Cineasten, die zufällig auf seiner eigentümlichen Wellenlänge operierten, hervorriefen.

Twin Peaks war ein Sammelsurium von Dingen, die Lynch und/oder Frost liebten. Aber keiner von ihnen ging davon aus, dass es ein Hit werden würde. Jahre später, als ich Frost nach der viel chaotischeren zweiten Staffel befragte, erzählte er mir, dass er und Lynch schockiert waren, dass es überhaupt eine zweite Staffel gab. Und gab zu, dass sie sich nie wirklich auf die Idee vorbereitet hatten.

Es gab Aspekte von Twin Peaks, die oberflächlich kommerziell waren. Der Mord an einer schönen jungen Frau. Eine Stadt voller Geheimnisse. Romantische Intrigen unter den jugendlichen und erwachsenen Charakteren, um nur einige zu nennen. Aber sie wurden immer auf die seltsamste, Lynch-artigste Art und Weise präsentiert.

Traumsequenz

Eine frühe Folge enthält eine Traumsequenz, in der sich eine ältere Version des heldenhaften FBI-Agenten Dale Cooper (Kyle MacLachlan) im Roten Raum wiederfindet, wo Laura Palmer und der Mann aus einer anderen Welt (Michael J. Anderson) – beide sprechen und bewegen sich seltsam, weil Lee und Anderson ihre Dialoge rückwärts gesprochen haben und dann Audio und Video vertauscht wurden – ihm erzählen, was mit ihr passiert ist. Dies wurde gedreht, um die Geschichte für ausländische Märkte abzuschließen, die die Pilotfolge nur als eigenständigen Film ausstrahlen würden.

„Diane, ich halte eine Schachtel Schokoladenhasen in den Händen“

Aber Lynch baute es in die Hauptgeschichte ein, in der Cooper den örtlichen Polizisten Harry Truman (Michael Ontkean) und seine Stellvertreter versammelte und ihnen von dem Traum erzählte. Uund sie alle nahmen ihn absolut ernst und stimmten zu, sich bei ihren Ermittlungen davon leiten zu lassen. (Harry Truman: sowohl ein klassischer Straight Man als auch einer der großartigsten „Ja, und …“-Charaktere der Fernsehgeschichte.) Cooper diktierte seine Gedanken auf Tonbandaufnahmen für seine unsichtbare Assistentin Diane. Manchmal handelte es sich um wichtige Details zum Fall, während er bei anderen Dingen sagte: „Diane, ich halte eine Schachtel Schokoladenhasen in den Händen.“ Später erhielt er Ratschläge von einem rätselhaften Riesen (Carel Struycken). Und begann zu vermuten, dass das Verbrechen in irgendeiner Weise mit einem bösen Geist namens BOB zusammenhing. Gespielt von dem Bühnenbildner Frank Silva, dessen physische Präsenz Lynch so beeindruckend fand, dass er ihn zum Erzschurken der Serie machte.

Selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergab, konnte es einen leicht zu Tränen rühren

Und BOB sollte in derselben Serie koexistieren wie der tollpatschige, weinerliche Hilfssheriff Andy (Harry Goaz), die verführerische Teenagerin Audrey (Sherilyn Fenn) und Nadine (Wendy Robie). Eine verbitterte, einäugige Hausfrau, die davon besessen war, lautlose Vorhangschienen zu erfinden. Neben vielen anderen Charakteren, die alle in unterschiedliche Serien zu gehören schienen. Irgendwie wollten viele Leute sehen, welche verrückten Ideen Lynch und Frost auf sie loslassen würden. Vielleicht, weil Twin Peaks, auch wenn vieles davon undurchschaubar war, immer noch diese extrem Lynch’sche Eigenschaft besaß, emotionaler und ergreifender zu sein als fast alles andere, was man auf der großen oder kleinen Leinwand finden konnte. Selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergab, konnte es einen leicht zu Tränen rühren.

Das Finale der ersten Staffel brachte eine Vielzahl von Geschichten zum Höhepunkt und endete mit einem großen Cliffhanger. Unser kantiger Held Cooper wurde von einem unbekannten Angreifer angeschossen und zum Sterben zurückgelassen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Einschaltquoten auf ein bescheideneres Niveau gesunken, da mehr als ein Drittel der Zuschauer der Premiere verloren gegangen waren. Aber ABC hatte immer noch große Hoffnungen, da die Serie von acht Folgen in der ersten Staffel auf 22 in der zweiten Staffel anstieg. Und davon ausging, dass Lynch und Frost die Spannung über Jahre hinweg aufrechterhalten könnten.

Seltsame zweite Staffel

Das ist … nicht das, was passiert ist. Obwohl die Macher das Geheimnis um Laura Palmer lange Zeit nicht lösen wollten, wenn überhaupt, drängten die Führungskräfte von ABC sie dazu, dem Publikum eine Auflösung zu geben. Die Episoden, die zu dieser Antwort führten – Lauras Vater Leland (Ray Wise) tötete sie, aber nur, weil er von BOB besessen war – gehören zu den schockierendsten, bewegendsten und witzigsten der Serie. Aber die Antwort schien auch allen Normalen, die noch zuschauten, einen Vorwand zu geben, aufzuhören. Und ohne den Fall als verbindendes Element wurde die zweite Staffel noch seltsamer. Aber insgesamt viel weniger befriedigend.

Zu den Handlungssträngen dieses Jahres (ich schwöre, ich denke mir nichts davon aus):

erlitt Nadine eine Kopfverletzung, die sie davon überzeugte, dass sie noch ein Teenager war. Also ging sie zurück auf die Highschool. Entwickelte irgendwie Superkräfte. Trat dem Wrestling-Team bei. Und hatte eine Affäre mit einem der beliebten Sportler

Die lokale Sägewerksbesitzerin Catherine Martell (Piper Laurie) täuschte ihren eigenen Tod vor. Und nahm eine transethnische Drag-Identität an, um als japanischer Geschäftsmann Mr. Tojamura aufzutreten, als Teil ihres Racheplans gegen Audreys Vater Ben Horne (Richard Beymer)

Ben hatte seinen eigenen Nervenzusammenbruch und glaubte eine Zeit lang, er sei ein General aus dem Bürgerkrieg

Josie Packard (Joan Chen), die Catherines Bruder geheiratet hatte und später eine Affäre mit Sheriff Truman hatte, traf viele schreckliche Entscheidungen. Geriet irgendwie in den Bannkreis von BOB und dem Mann aus einer anderen Welt. Und wurde schließlich in einen Schubladenknopf verwandelt. ( Ja, einen Schubladenknopf .)

Es gab einige großartige Momente, insbesondere eine Nebenhandlung, die ihrer Zeit voraus war und in der ein junger David Duchovny als FBI-Agentin in Frauenkleidern auftrat. Aber zu viel davon fühlte sich an, als ob es von Leuten gemacht wurde, die versuchten, die oberflächliche Verrücktheit von Lynch nachzubilden, ohne das emotionale Gewicht zu verstehen, das dahinterstehen musste.

Lynch im Finale

Es gibt unterschiedliche Angaben darüber, wie stark Lynch und Frost in dieser Staffel involviert waren. Vielleicht weil niemand die volle Schuld dafür auf sich nehmen will. Aber Lynch stand definitiv hinter der Kamera für das Finale. Das eine fesselnde Sequenz enthielt, in der Cooper im Roten Raum festsaß und mehr als 11 Minuten – eine Ewigkeit für das Fernsehen zu jeder Zeit, aber besonders für das Netzwerkfernsehen im Frühjahr 1991 – im Kreis herumirrte, ohne einen Ausweg zu finden. Laura Palmers Geist versprach, dass sie Cooper – oder uns – in 25 Jahren wiedersehen würde. Und die Geschichte schien mit der Enthüllung zu enden, dass Cooper immer noch dort gefangen war, während BOB in die reale Welt zurückgekehrt war und sich als Cooper ausgab.

Zu diesem Zeitpunkt hatten alle bis auf die größten Fans aufgehört, der Geschichte Aufmerksamkeit zu schenken. Lynch drehte dann einen Prequel-Film, Twin Peaks: Fire Walk with Me, der hauptsächlich in den Tagen vor Lauras Ermordung spielt. Er verzichtet auf all die skurrilen Ausschmückungen, die einen so großen Teil des ursprünglichen Crossover-Reizes der Serie ausgemacht hatten. Und präsentiert stattdessen einen schonungslosen Blick darauf, wie das Leben in den letzten Stunden für ein Missbrauchsopfer wie Laura ausgesehen hätte. Obwohl der Ruf der Serie im Laufe der Jahre wiederhergestellt wurde, hinterließ sie damals bei vielen Kritikern und Fans Verwirrung und schien das noch verbliebene Interesse an der Serie zu erschöpfen.

Bis zum Ende des Laura-Rätsels

Und Lynch wandte sich anderen Dingen zu, von denen einige Anklang fanden (Mulholland Drive, der als ABC-Pilotfilm begann – ein letzter Versuch von ihm, seine Sensibilität mit dem Netzwerkfernsehen zu verbinden), andere nicht (Inland Empire, sein letzter Spielfilm).

Aber dennoch blieben die Erinnerungen an diese erste Staffel, vom Pilotfilm bis zum Ende des Laura-Rätsels, stark. Selbst bei vielen Gelegenheitszuschauern. Als Lynch und Frost also einen Vertrag mit Showtime für eine Fortsetzung der Serie abschlossen, Twin Peaks: The Return – zeitlich so abgestimmt, dass Lauras Versprechen, uns in 25 Jahren wiederzusehen, mehr oder weniger eingehalten wurde – alle Gedanken an Teen Nadine oder an Ben Horne, der versucht, den Baummarder zu retten (fragen Sie nicht), verschwanden und alles, was blieb, war die Spannung und Neugierde darauf, was all unsere Lieblinge seit unserem letzten Treffen so getrieben hatten.

Natürlich produzierten Lynch und Frost dann eine Staffel, die so unverschämt schräg war, dass die ursprüngliche Serie Twin Peaks im Vergleich dazu wie NCIS aussah.

Unverständliche Nebenhandlungen

Wie Fire Walk With Me bemühte sich Twin Peaks: The Return sehr, dem Publikum nicht viel von dem zu bieten, was es erwartete. Die meisten der ursprünglichen Charaktere kehrten zurück. Aber oft nur kurz und/oder in unverständlichen Nebenhandlungen. Audrey zum Beispiel führte mehrere Episoden lang ärgerliche, sich im Kreis drehende Streitgespräche mit einem fremden Mann. Und schließlich wurde angedeutet, dass sie seit dem Ende der ABC-Serie im Koma gelegen hatte und dies ihre schreckliche geistige Existenz war.

Badalamentis ikonische Synthesizer-Musik wurde nur sparsam eingesetzt. Obwohl Kyle MacLachlan mehrere Rollen spielte, tauchte der Agent Cooper, den alle kannten und liebten, kaum auf. Stattdessen teilten wir unsere Zeit zwischen BOB, der die Kontrolle über Coopers ursprünglichen Körper hatte, und Coopers Geist, der im dümmlichen, kindlichen Dougie Jones gefangen war, einem Duplikat von BOB, das Jahre zuvor als Notfallplan erstellt worden war. MacLachlans Arbeit als Dougie ist eine erstaunlich präzise, witzige komödiantische Leistung. Aber viele Zuschauer wurden ungeduldig, als sie auf das Erscheinen des echten Cooper warteten. Was The Return bis zu den letzten beiden Episoden einer Staffel mit 18 Episoden zurückhielt.

„Wir geben dir, was wir wollen, nicht, was du willst“

Fast die gesamte Serie „The Return“ war von Lynchs und Frosts Motto „Wir geben dir, was wir wollen, nicht, was du willst“ geprägt. Es gab Nebenhandlungen, die ohne wirkliche Erklärung auftauchten und wieder verschwanden. Manchmal mit Figuren, die wir noch nie zuvor gesehen hatten. Und über die wir nichts erfuhren. Michael Cera hatte einen unglaublichen Cameo-Auftritt als Wally Brando, der Marlon-Brando-ähnliche Sohn von Andy und Lucy (Kimmy Robertson), der Empfangsdame des Sheriffs, der sehr lustig war. Aber vielleicht nur für die fünf Personen von tiefer Bedeutung war, die sich an eine Geschichte aus dem späten Verlauf der zweiten Staffel erinnerten, in der die Frage aufgeworfen wurde, ob Lucy von Andy oder von dem theatralischeren Dick Tremayne schwanger geworden war oder nicht. (Wally Brando ist zu 1000 Prozent Dicks Kind.)

Eine Szene bestand nur aus einem Hausmeister, der nach einer Musikshow eine Bar fegt. Das wurde über die gesamte Länge des klassischen Soul-Songs „Green Onions“ von Booker T. & the M.G.’s gespielt. Und weil die Musiklegende David Bowie nicht mehr am Leben war, um seine Rolle als teleportierender FBI-Agent Phillip Jeffries in Fire Walk with Me zu wiederholen, drehte Lynch (der bei allen 18 Episoden Regie führte) eine Szene, in der wir sahen, dass Jeffries sich in einen riesigen sprechenden Teekessel verwandelt hatte. (Ich schwöre, das ist keine Erfindung .)

Detonation der ersten Atombombe

Doch so nervtötend und gelegentlich boshaft „The Return“ manchmal auch sein mochte, in vielerlei Hinsicht war es eine spektakuläre Leistung. Die achte Folge gehört zu den seltsamsten und besten Fernsehstunden, die je produziert wurden. Ein Großteil davon ist in Schwarz-Weiß gehalten und behandelt die Detonation der ersten Atombombe als das Ereignis, das das wahre Böse in die Welt brachte. Teile davon knüpfen kurz an die Haupterzählung an. BOB wird in einem Atompilz gesehen und ein junges Mädchen, in dessen Körper eine Art dämonischer Käfer eindringt, soll eine junge Version von Lauras Mutter Sarah sein (als Erwachsene gespielt von Grace Zabriskie). Aber die Bilder und Töne sind so lebendig, dass man keine Vorkenntnisse von „Peaks“ benötigt, um aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen. Und ab und zu gaben Lynch und Frost den Fans sogar genau das, wovon sie bei der neuen Serie träumten. Wie z. B. dass Big Ed (Everett McGill) und Norma (Peggy Lipton) endlich ihr Happy End bekamen, untermalt von Otis Reddings „I’ve Been Loving You Too Long“.

Cooper besiegt BOB

Showtime war so begierig darauf, dass Lynch und Frost eine neue Twin Peaks für sie drehten, dass die Schöpfer im Grunde genommen diesen Blankoscheck ausgeben konnten, wie sie wollten. In vielerlei Hinsicht ist es der Höhepunkt von Lynchs Werk. Eines, das einen emotional immer wieder erschüttert. Selbst wenn man selbst nach mehreren Dutzend Malen Ansehen und selbst nach einem Gespräch mit dem Mann selbst nicht viel von dem, was passiert ist, erklären kann.

Die Serie endet damit, dass Cooper BOB besiegt und in der Zeit zurückreist, um Lauras Ermordung zu verhindern. Er und Diane (die endlich in Fleisch und Blut in Form von Lynchs häufiger Muse Laura Dern auftaucht) schlafen miteinander, und an einem bestimmten Punkt scheinen sie in eine andere Realität zu reisen. Eine, die so aufgenommen und beleuchtet ist, dass sie unserer Welt viel ähnlicher ist als die, die wir aus den ABC-Staffeln oder dieser kennen.

Ohrenbetäubender Schrei

Cooper nimmt eine Frau, die sich Carrie Page nennt, aber von Sheryl Lee gespielt wird, mit ins Palmer-Haus, das von seinem echten Besitzer bewohnt wird, und ist verwirrt darüber, wo und sogar wann sie sich befinden. „Welches Jahr haben wir?“ fragt er. Und dann schaut Carrie, oder Laura, oder wer auch immer sie ist, zum Palmer-Haus hinauf und stößt einen ohrenbetäubenden Schrei aus. Die Lichter gehen im Haus aus, dann in der Show und dann in Lynchs Arbeit als Autor/Regisseur.

Was bedeutet dieses Ende? Ist es ein Metakommentar über die Gefahr, zu alten Geschichten zurückzukehren, um zu versuchen, sie zu ändern? Ist es Lynch, der jede letzte Reserve seiner Filmemacherkräfte einsetzt, um seine fiktiven Kreationen irgendwie in die reale Welt zu bringen?

Der Geschichtenerzähler

Nur ein letzter Moment, den der Meister nicht einmal für sich selbst vollständig artikulieren kann, außer der Art und Weise, wie er sich dabei fühlt? Vielleicht ist es all das. Vielleicht ist es nichts davon. Sicherlich deuten die vielen anderen bravourösen Momente von The Return auf einen Geschichtenerzähler hin, der genug Saft hat, um selbst seine phantasievollsten, esoterischsten Ideen und Charaktere in die Realität umzusetzen.

Und vielleicht hatte noch kein anderer Filmemacher, ob auf der großen oder kleinen Leinwand, jemals die Fähigkeit, sein Publikum zum Nachdenken zu bringen. Ich weiß nicht, was ich gerade gesehen habe, aber ich werde nie vergessen, wie es sich angefühlt hat, es zu sehen.

Wie Dale Cooper Diane auf einer dieser Tonbandaufnahmen freundlicherweise mitteilte, kam er am 24. Februar um 11:30 Uhr in Twin Peaks an. In vielerlei Hinsicht hat er es nie wieder verlassen. David Lynch eigentlich auch nicht. Und wie glücklich wir darüber sind.