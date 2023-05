Dies war Tina Turners letztes Konzert (Setlist + Video)

Tina Turner hatte bereits 89 Konzerte in 46 Städten gegeben und vor insgesamt über einer Million Fans gespielt, als sie am 5. Mai 2009 in der Sheffield Arena in Großbritannien auftrat. Der 90. Gig ihrer damals neunten Tournee als Solo-Musikerin (die über 130 Millionen Dollar Umsatz machte) markierte nach 50 Jahren auf der Bühne die letzte offizielle Performance vor großem Publikum.

Die Tournee war im Oktober 2008 in Missouri gestartet, weil Tina Turner dort als Anna Mae Bullock 1958 im Club Imperial mit Ike Turner & The Kings Of Rhythm zum ersten Mal Bühnenluft schnupperte. Der Anfang einer unvergleichlichen Karriere, die die Sängerin auf ihrer letzten Tour mit zahlreichen Hits noch einmal Revue passieren ließ.

Für ihre letzte große Show ließ sich Turner keine Besonderheiten einfallen, keine Special Guests kamen sie unterstützen. Es sollte einfach ein ganz normaler Tina-Abend sein, mit einer Setlist, wie sie ihre Fans gewohnt waren. Mit „Steamy Windows“ startete die Sängerin und schloss mit dem Ike-Tina-Klassiker „Nutbish City Limits“ sowie „Be Tender With Me Baby“.

Bei dem Gig handelte es sich um einen Nachholtermin. Eigentlich sollte schon im März in der englischen Stadt Halt gespielt werden, doch eine Grippeerkrankung von Tina Turner verhinderte es. Zum Abschied in Sheffield hielten Hunderte während des Konzerts Schilder mit der Aufschrift „Thank You“ in die Höhe.