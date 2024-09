David Gilmour: Platz 1 der deutschen Albumcharts mit „Luck And Strange“

Mit „Luck And Strange“ veröffentlichte der ehemalige Pink-Floyd-Kopf David Gilmour vor Kurzem sein erstes Studioalbum seit neun Jahren – und das Interesse an seinem neuen Longplayer ist enorm. Eine Woche nach der Veröffentlichung erreichte das Album nun Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Thorsten Sack, der Vice President Catalog & 1991/Sony Music, zeigt sich hocherfreut: „Wir sind sehr glücklich, dass sich die harte Arbeit der letzten Monate aller Beteiligten – Künstler, Management, Label – ausgezahlt hat und wir mit der Nummer eins der Album-Charts auch hierzulande eine außergewöhnliche Kampagne krönen können. Dieses Album hat diesen Erfolg mehr als verdient. Mich würde nicht wundern, wenn wir schon bald über ‚Luck and Strange‘ als einen kommenden Klassiker sprechen werden.“

Infos zu „Luck and Strange“

Zu hören ist auf dem Longplayer auch der 2008 verstorbene Pink-Floyd-Keyboarder Richard Wright. Die beiden hatten im Jahr vor Wrights Tod eine gemeinsame Jamsession aufgenommen. Auch Roger Eno, Steve Gadd und Guy Pratt sind mit an Bord. Der Großteil der Texte stammt von Gilmours Frau, Autorin Polly Samson.

Rolling-Stone-Autor Jörn Schlüter gab dem Album drei Punkte und attestierte: „Der Höhepunkt von ‚Luck And ­Strange‘ ist das sieben Minuten lange ‚Scat­tered‘, ein langsamer Reg­gae, der plötzlich in ein komplexes und dunkles Orchester-Arrangement kippt. Man denkt an russische Komponisten. Das ist dann doch ganz schön bombastisch.“