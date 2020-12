Der allerbeste Silvester-Tipp? Kommt von Phil Collins!

Obwohl (oder gerade weil) er nur wenige Minuten lang ist, gehört der herrlich alberne Sketch zum Silvester-Programm der Deutschen fest dazu. Dabei stieß er bei Hauptdarsteller Freddie Frinton zunächst auf wenig Gegenliebe und enthielt einen peinlichen Sprachfehler.

„Dinner For One“ ist das, was man gemeinhin einen Klassiker nennt: ein unzerstörbares Humorprogramm, das inzwischen unzählbar oft an Silvester wiederholt wurde. Der auch unter dem Titel „Der 90. Geburtstag“ bekannte Sketch mit Freddie Frinton und May Warden in den Hauptrollen wurde 1963 fürs Fernsehen aufgezeichnet - seitdem kamen restaurierte, kolorierte und parodistische Fassungen hinzu. Obwohl „Dinner For One“ jährlich von einem Millionenpublikum gesehen wird, gibt es noch einige Geheimnisse zu entdecken. ROLLING STONE hat 10 kaum bekannte Fakten gelistet. 1. „Dinner For One“ wurde erst kaum gezeigt Der vom NDR abgefilmte British-Music-Hall-Sketch (geschrieben von Lauri Wylie und 1948 uraufgeführt…