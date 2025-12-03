Nach 26 Jahren: Disney verstößt Aerosmith für die Muppets

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Nach einem Vierteljahrhundert mit von Aerosmith gelieferten, vorab aufgezeichneten Thrills in Disneys Hollywood Studios in Orlando ist die markenbezogene Achterbahn der Band Geschichte.

Walt Disney World kündigte Anfang dieser Woche an, dass der Freizeitpark die Aerosmith-Präsenz — einschließlich eines Videos im Einstiegsbereich, das die Band beim Jammen im Studio zeigt — dauerhaft aus der 1999 eröffneten Attraktion entfernen wird.

Die Indoor-Achterbahn selbst wird im Frühjahr 2026 geschlossen und überarbeitet, um eine neue Band willkommen zu heißen: die Electric Mayhem der Muppets. Bereits Anfang dieses Jahres hatte Disney weitere Pläne vorgestellt, diesen Teil der Hollywood Studios den Muppets zu widmen.

Überarbeitung der Attraktion

Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith feierte 1999 Premiere — im Fahrwasser von „I Don’t Want to Miss a Thing“ — und erlaubte Fans, in eine „glänzende Limousine“ zu steigen, die durch eine Stadt raste, um rechtzeitig zum Konzert der Band zu gelangen, während Aerosmith-Hits in jedes „Limo“-Gefährt eingespielt wurden.

In ähnlicher Weise wird die Electric-Mayhem-Version die Fahrgäste in eine „sehr schnelle Limousine“ steigen lassen, um „eine kurvenreiche, drehende und schrill spaßige Roadtrip-Fahrt quer durch Hollywood zu unternehmen, um rechtzeitig zum Konzert zu gelangen“, wie Disney in einem Blogpost schrieb. „Während der gesamten Fahrt hören Sie die Electric Mayhem einige der ikonischsten, rockigen Hits spielen, die Musik und Adrenalin in Ihren Ohren am Laufen halten.“

Dies ist das zweite Mal, dass ein Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith neu gebrandet wurde: Die Version in Disneyland Paris — ein exaktes Duplikat des Pendants in Orlando — wurde 2022 zu „Avengers Assemble: Flight Force“ umgestaltet.

Disney verriet nicht genau, an welchem Tag die Aerosmith-Version in Orlando schließen wird. Aber Besucher können die Achterbahn noch bis zum Ende des Jahres fahren. Die Electric-Mayhem-Version soll im Sommer 2026 wieder eröffnen.