Aerosmith veröffentlichen EP mit Yungblud – ersten Song hören!

Die Tournee-Tage von Aerosmith mögen zwar hinter ihnen liegen, aber das bedeutet nicht, dass ihre Saga vorbei ist. Vor kurzem begaben sie sich mit Yungblud ins Studio, um gemeinsam mit Produzent Mark Schwartz die fünf Titel umfassende EP „One More Time“ aufzunehmen. Sie erscheint am 21. November, aber die erste Single „My Only Angel“ ist bereits jetzt zu hören.

Yungblud lernte Aerosmith kennen, als er sie für einen Gastauftritt in seinem Song „Hello Heaven, Hello“ ins Studio einlud. Sie verstanden sich so gut, dass ihre Pläne schnell zu einer EP erweitert wurden. Diese enthält vier Originalsongs sowie einen neuen Mix des Aerosmith-Klassikers „Back in the Saddle“.

Anfang dieses Monats stand Yungblud bei den MTV Video Music Awards gemeinsam mit Steven Tyler, Joe Perry und Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt auf der Bühne, um Ozzy Osbourne zu ehren.

Wie wird die Zukunft von Aerosmith aussehen?

Im Jahr 2023 brach Aerosmith ihre „Peace Out…Farewell“-Tour nach drei Konzerten ab, weil Steven Tyler sich auf der Bühne den Kehlkopf zerstört hatte. Monate später gaben sie ihren Rückzug aus dem Tournee-Geschäft bekannt. „Leider ist klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmbandverletzung nicht möglich ist“, schrieb die Band in einer Erklärung. „Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als Band von Brüdern –, uns von der Tournee-Bühne zurückzuziehen.“

Tyler hat seit der Ankündigung keine kompletten Konzerte mehr gespielt, aber er ist bei mehreren Sonderveranstaltungen aufgetreten, darunter bei Ozzy Osbournes Abschiedskonzert „Back to the Beginning“, wo er ohne Schwierigkeiten sang. Joe Perry hingegen war mit einer neu formierten Version des Joe Perry Project unterwegs, zu der Aerosmith-Gitarrist Brad Whitford, Stone-Temple-Pilots-Bassist Robert DeLeo und Black-Crowes-Frontmann Chris Robinson gehören.

Am 17. September war Tyler überraschend mit dem Joe Perry Project im Hollywood Bowl zu sehen, wo sie als Vorgruppe für The Who auftraten, um „Walk This Way” und „The Train Kept A-Rollin’” zu spielen. Dies war das, was einer vollständigen Wiedervereinigung von Aerosmith auf der Bühne seit der verkürzten Abschiedstournee am nächsten kam, da drei der fünf Mitglieder zusammen waren.

An den Studioaufnahmen für „One More Time“ waren Tyler, Perry, Whitford und Bassist Tom Hamilton beteiligt. Schlagzeuger Joe Kramer fehlte jedoch. Er wurde durch den ehemaligen Guns-N’-Roses-Schlagzeuger Matt Sorum ersetzt.

Nun liegt die Möglichkeit in der Luft, dass es irgendwann in der Zukunft einen richtigen letzten Aerosmith-Gig geben könnte. „Es muss mindestens noch ein weiteres Aerosmith-Konzert geben, und ich freue mich nicht darauf, die Setliste dafür zusammenzustellen“, sagte Perry im Juni zu Eddie Trunk. „Aber ich weiß nicht, Mann. Wir werden einfach abwarten müssen.“