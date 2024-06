Keanu Reeves kommt für einen Termin nach Berlin – da denkt man eigentlich an eine Kinopremiere, einen Dreh oder Pressetour für einen neuen Film. Doch nichts davon ist der Grund für den Besuch des Schauspielers. Reeves spielt mit seiner Band Dogstar am 15. Juni im „Huxleys Neue Welt“ in Kreuzberg.

Der Gig wurde sogar hochverlegt, ursprünglich soll das Konzert im Columbia-Theater stattfinden. Klar, schließlich sind Dogstar eine echte Hit-Band – wer kennt ihre Klassiker nicht? Äh …

Es ist der einzige Solo-Auftritt der Gruppe hierzulande, abgesehen von einem Gastspiel bei Rock am Ring und Rock im Park (05. Juni bis 10. Juni 2024).

So hat man Keanu Reeves direkt vor der Nase:

Wie auch bei den letzten Shows in Belgien, Frankreich und Spanien werden Dogstar in Berlin wahrscheinlich für gute 1,5 Stunden auf der Bühne stehen. Wer Keanu Reeves schon immer mal sehen wollte, hat im Huxleys die einmalige Möglichkeit, dem Schauspieler für längere Zeit von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wer das will: Rechts von der Bühne positionieren! Die Band hat eine festgelegte Bühnenordnung. Vom Publikum aus gesehen sollte man sich deswegen am rechten Rand der Spielfläche aufhalten, um Reeves aus nächster Nähe zu betrachten. Wer eher an Sänger Bret Domrose interessiert ist (klar, oder?), ist mittig gut aufgehoben. Schlagzeuger Robert Mailhouse sitzt traditionell hinten an den Drums. Nur links von der Bühne dürften die Plätze ungünstig sein – die Band besteht nur aus drei Mitgliedern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer Reeves-Action erwartet, wird enttäuscht

Keanu Reeves zeigt sich in Interviews sympathisch, macht gerne mal Witze und sorgt für gute Stimmung. Doch auf der Bühne hält sich der 59-Jährige sehr zurück – man könnte fast meinen, er versucht so unauffällig wie möglich zu sein.

Wie bereits erläutert steht er rechts von der Bühne, jedoch so weit rechts, dass er manchmal wie ein Nebencharakter am Bühnenrand wirkt. Ein Mikrofon hat nur Sänger Bret Domrose, Reeves wird wahrscheinlich, so wie bei den bisherigen Auftritten auch, kein einziges Mal das Wort ergreifen und mit der Menge interagieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Immerhin kann sich das berühmteste Dogstar-Mitglied nicht mehr hinter seiner Mähne verstecken. Er hat sich von seinen langen Haaren getrennt und trägt jetzt eine Kurzhaarfrisur. Zuvor hat Reeves sein Gesicht während Auftritten gerne versteckt, indem er zu Boden geschaut hat.

Tickets für das Event in Berlin gibt es nicht mehr, die Karten für die einzige Deutschlandshow verkauften sich schnell. Wer Keanu Reeves (und natürlich den Rest der Band) unbedingt sehen will, kann sein Glück in den Nachbarländern versuchen.

Das sind die restlichen Termine der Tour: