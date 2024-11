Dolph Lundgren verkündet, dass er „endlich krebsfrei“ ist

Dolph Lundgren hat gute Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand geteilt. Der „Rocky IV“-Darsteller verkündete über Social Media, dass er den Kampf gegen seinen Krebs gewonnen habe.

„Es war eine harte Fahrt“

Auf Instagram postete der 67-Jährige ein Video, in dem auf einem Krankenhausbett liegt und offenbar kurz vor einem Eingriff steht. Zu seiner Community sagte er folgendes: „[Ich bin] dabei, den letzten toten Tumor zu entfernen. Da es keine Krebszellen mehr in meinem Körper gibt, werde ich wohl krebsfrei sein, also freue ich mich auf diesen Eingriff. Es war eine harte Fahrt und hat mich wirklich gelehrt, im Moment zu leben und jeden Moment des Lebens zu genießen“, fügte er hinzu, „das ist der einzige Weg, den man gehen kann.“

Seht hier das Instagram-Video von Dolph Lundgren:

Dazu schrieb der Schauspieler: „Gesundheitsupdate – endlich krebsfrei mit Dankbarkeit und Aufregung für eine strahlende Zukunft. Danke für all eure Unterstützung immer.“

Neun Jahre Leidensgeschichte

2023 hatte Lundgren in der Interviewreihe „In Depth With Graham Bensinger“ erstmals verraten, dass Ärzte bei ihm 2015 zum ersten Mal Nierenkrebs diagnostiziert hätten. Nach der ersten Operation blieb er etwa fünf Jahre lang ohne Symptome, musste sich aber während einer Reise in sein Heimatland Schweden im Jahr 2020 wieder unters Messer begeben, da sich weitere Tumore in den Nieren und der Leber gebildet hatten.

Als man ihm in Aussicht stellte, dass er womöglich nur noch zwei bis drei Jahre zu leben hätte, sei er weniger um sich besorgt gewesen als um seine Familie: „Ich hatte ein tolles Leben. Ich habe sozusagen fünf Leben in einem gelebt. Es war also nicht so, dass ich verbittert war, aber meine Kinder und meine Verlobte taten mir leid.“

Sogar Chuck Norris zeigt Support

In der Kommentarsektion zu Lundgrens OP-Ankündigung richtete neben Terry Crews auch Chuck Norris aufmunternde Worte an seinen einstigen Ko-Star aus „Expendables“. „Wunderbare Neuigkeiten! Ich bin so froh, das zu hören, Dolph. Gott segne dich“, schrieb er.