Kansas-Frontmann Ronnie Platt an Krebs erkrankt

Traurige Neuigkeiten aus dem Hause Kansas: Sänger Ronnie Platt hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Ronnie Platt gibt Entwarnung

„Am Dienstag wurde bei mir Schilddrüsenkrebs diagnostiziert“, teilte der Musiker am vergangenen Sonntag über Facebook. Die Diagnose liegt nun also bereits mehr als eine Woche zurück. „Bevor sich alle aufregen: Die Überlebensrate liegt bei 99 Prozent. Der Krebs hat nicht gestreut und ist auf meine Schilddrüse beschränkt.“ Ronnie Platt müsse nun lediglich seine Schilddrüse entfernen lassen. Nach einer Erholungsphase will er dann auf die Bühne zurückkehren. „Wie mir gesagt wurde, ist das nur ein Hindernis auf dem Weg und wird sehr bald hinter mir liegen“, so seine beruhigenden weiteren Worte. Für seine Fans hatte der Sänger Dank übrig: „Ich bin euch allen für die positiven Gedanken und Gebete sehr dankbar. Ich habe großartige Leute um mich, die sich für mich einsetzen.“

Änderungen im Kansas-Kalender

Kansas mussten aufgrund von Ronnie Platts Erkrankung dennoch zwei Shows absagen. Die US-Rockband hätte am 21. Februar in New Orleans sowie am 1. März in Lake Charles auftreten sollen. Die Tickets für beide Konzerte im Bundesstaat Louisiana sollen erstattet werden. Darüber hinaus verlegten sie zwei Konzerte in Oklahoma in den November. „Wir planen, so schnell wie möglich wieder unterwegs zu sein“, ließ das Management der Band verlautbaren. „Gerade sind wie darauf konzentriert, Ronnie beizustehen.“

Ronnie Platt stieg 2014 als Ersatz für den langjährigen Frontmann Steve Walsh in die 1973 gegründete Gruppe ein. Mit Kansas nahm er die beiden neuesten Alben „The Prelude Implicit“ (2016) und „The Absence Of Presence“ (2020) auf. Außerdem spielte er Ende 2024 in Pittsburgh mit der Band die große Show zum 50. Kansas-Jubiläum. Für dieses Jahr ist eine Co-Headliner-Tour durch die USA mit 38 Special geplant, die im Juni beginnen soll.