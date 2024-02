Sylvester Stallone: Ein Stunt führte zu sieben Operationen

In der zweiten Staffel von „The Family Stallone“ sprach Sylvester Stallone über seine Probleme mit einer Rückenverletzung, die er sich am Set von „The Expendables“ zuzog. In dem Film aus dem Jahr 2010 kam es zu einer Kampfszene, in der sein Co-Star Steve Austin die Wrestling-Kampftechnik Body-Slam durchführte.

Austin schleuderte den damals 60-jährigen Stallone gegen eine Steinmauer, der dadurch ausgekugelte Schultern und eine Fraktur im Nacken erlitt. Daraufhin wurden ihm eine Metallplatte in den Nacken eingesetzt und eine Wirbelsäulenversteifung vorgenommen. Die Verletzungen, von den er sich laut eigenen Angaben bis heute nicht richtig erholt habe, führten zu insgesamt sieben Operationen: „[…] ich erinnere mich an einen Schlag, und ich konnte tatsächlich einen Knall spüren“, sagte der 77-Jährige in der Reality-TV-Serie nun.

Stallone war für „The Expendables“ nicht nur vor der Kamera aktiv. Der Actionstar fungierte bei dem Werk auch als Regisseur. Darin bekommt ein kampferfahrendes Team den Auftrag, sich auf die Insel Vilena einzuschleusen, um den dortigen Diktator zu stürzen. Während der Mission bemerkt die fünfköpfige Gruppe, dass der Auftraggeber ein doppeltes Spiel betreibt. „The Expendables“ spielte weltweit insgesamt 274,5 Millionen US-Dollar (ca. 253 Millionen Euro) bei einem Budget von 80 Millionen US-Dollar (ca. 73,7 Millionen Euro) ein – und hat drei Fortsetzungen nach sich gezogen, wobei „Expendables 4“ massiv floppte.