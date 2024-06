Donald Sutherland, der mehr als 50 Jahre lang ein beliebter Filmschauspieler war, dessen warme, volle Stimme ebenso unverwechselbar war wie die königliche Haltung, die er in so vielen seiner Rollen an den Tag legte, ist am Donnerstag (20. Juni) im Alter von 88 Jahren gestorben.

Sutherlands Agentur CAA bestätigte dem „Hollywood Reporter“ den Tod des Schauspielers und fügte hinzu, dass er nach langer Krankheit in Miami gestorben sei. Auch Sutherlands Sohn Kiefer teilte den Tod seines Vaters in den sozialen Medien mit: „Schweren Herzens teile ich euch mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle abschrecken lassen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben.“

Sutherland, der Inbegriff eines erstklassigen Charakterdarstellers – immer verlässlich und doch oft überraschend –, repräsentierte mehrere Hollywood-Epochen: Er kam in den 1960er Jahren auf die Bühne, als die Branche in eine Phase existenzieller Unsicherheit geriet, wurde in der Renaissance der Gegenkultur in den 1970er Jahren zum Star und wandelte sich dann zu einem respektierten Elder Statesman, dessen mühelose Authentizität jeden Film belebte, in dem er auftrat, sei es als geheimnisvoller Whistleblower in „JFK“ oder als intriganter Präsident Snow in den „Hunger Games“-Filmen.

Doch seine größte Karriere begann 1970 mit „MASH“, in dem er der Welt den bissigen Hawkeye Pierce vorstellte, und setzte sich mit seiner Arbeit als Detective John Klute in „Klute“ und dem gestörten Ehemann John Baxter in dem Horrorfilm „Don’t Look Now“ fort. Jede dieser Rollen war grandios und doch sehr unterschiedlich und begründete die Bandbreite der Rollen (und Filme), die Sutherland im Laufe seiner Karriere übernehmen sollte. (Nur wenige Schauspieler können von sich behaupten, innerhalb von zwei Jahren in einer typischen Generationskomödie und einem düsteren, Oscar-gekrönten Familiendrama mitgewirkt zu haben, aber er schaffte dieses Kunststück mit „National Lampoon’s Animal House“ und „Ordinary People“.)

„Ich brauchte ein Publikum“

Nicht schlecht für einen Mann, der zunächst dachte, er wolle sich einer anderen Kunstform zuwenden, bevor er merkte, dass dies ein Fehler war. „Ich wusste, dass ich kein Bildhauer werden würde“, sagte er 2018 dem ROLLING STONE. „Ich brauchte die Resonanz. Ich brauchte ein Publikum.“

Der im Juli 1935 im kanadischen New Brunswick geborene Donald McNichol Sutherland war ein kränkliches Kind, das als Junge unter anderem mit Kinderlähmung, Lungenentzündung und Scharlach kämpfte (er behauptete, wegen einer Hirnhautentzündung sei er „vier oder fünf Sekunden lang gestorben“). Sutherland studierte Ingenieurwesen an der Universität von Toronto, entwickelte aber ein Interesse an der Schauspielerei und engagierte sich in der studentischen Theatergruppe UC Follies am Hart House Theatre, bevor er nach London und Schottland ging, um sein Handwerk zu verfeinern.

Zu seinen ersten Filmrollen gehörte 1964 der Christopher-Lee-Horrorstreifen „Castle of the Living Dead“, aber sein erster richtiger Durchbruch kam, als er in dem Kriegsfilm „Das dreckige Dutzend“ mitspielte, in dem er einen der 12 titelgebenden Kommandosoldaten, Vernon Pinkley, spielte. Es sollte eigentlich nur eine kleine Rolle sein, aber er wurde befördert, als sein Co-Star Clint Walker, der amerikanischer Ureinwohner war, eine Szene ablehnte, in der er einen US-General verkörpert, was Regisseur Robert Aldrich dazu veranlasste, diesen denkwürdigen Moment stattdessen Sutherlands Figur zu geben.

1,90 Meter mit ballettartiger Anmut

Diese Szene ebnete ihm den Weg für seine Rolle in der anarchischen Kriegskomödie „MASH“ von 1970, in der er zusammen mit Elliott Gould als Chirurg im Koreakrieg versuchte, inmitten von Wahnsinn, Blut und Tod bei Verstand zu bleiben. Die bissige Satire von Robert Altman, die zu den frühen Meilensteinen der so genannten New-Hollywood-Ära gehört, zeigte Sutherlands exquisite sardonische Seite – ganz zu schweigen von seiner Fähigkeit, seine schlaksige 1,90 m große Statur mit einer fast ballettartigen Anmut zu bewegen.

Der Film, der in der Vergangenheit spielt, aber eindeutig den aktuellen Vietnamkrieg kommentieren sollte, wurde schließlich zu einer beliebten, lange laufenden Sitcom, und noch Jahre später erinnerte sich Sutherland gern an die Begegnung mit Alan Alda, der in der Serie Hawkeye spielte. „Er sagte: ‚Mein Name ist Alan Alda und ich möchte Ihnen für mein Leben danken'“, erinnert sich Sutherland. „Und ich dachte: ‚Das ist so charmant, reizend und großzügig, wie man nur sein kann.'“

In den folgenden Filmen „Klute“ und „Don’t Look Now“ arbeitete er an der Seite von zwei der berühmtesten Schauspielerinnen seiner Zeit – Jane Fonda und Julie Christie – in komplizierten, erwachsenen Beziehungsdramen, die gleichzeitig als spannende, intelligente Thriller fungierten. Letzterer enthält eine der sinnlichsten Sexszenen überhaupt, aber Sutherland hat immer darauf bestanden, dass die Art und Weise, wie er und Christie die Szene spielten, weder voyeuristisch noch geschmacklos war.

„Don’t Look Now war eine Darstellung der Intimität in der Ehe“, sagte er einmal und fügte später hinzu: „Man schaut nicht zu, wenn Menschen Liebe machen. Was passiert, wenn man sich den Film ansieht, ist, dass man sich daran erinnert, dass man selbst Liebe gemacht hat, dass man selbst verliebt war.“ Dennoch ist seine Darstellung eines trauernden Ehemanns, der unter dem tragischen Ertrinken seiner Tochter leidet, eine seiner eindringlichsten, die in einem ebenso schockierenden Finale mündet wie jede andere im Kino.

Es war Sutherlands Fähigkeit, ein allgemeines Gefühl zu vermitteln, das ihm in seinen vielen Rollen als Jedermann so gut gefiel – was den Horror in dem 1978 erschienenen Remake von I„nvasion der Körperfresser“ und die Heiterkeit in „Animal House“, wo er einen groovigen, kiffenden Professor spielte, nur noch steigerte. (Apropos „Invasion der Körperfresser“: Das erschreckende Ende des Films, in dem sich herausstellt, dass Sutherlands Figur Teil des Pods geworden ist und auf ihn zeigt und kreischt, hat Jahrzehnte später den eingefrorenen Schrei des Schauspielers zu einem allgegenwärtigen Internet-Meme gemacht.)

In dem mit dem „Besten Film“ oscarausgezeichneten Film „Ordinary People“ spielte er Calvin, einen emotional distanzierten Vater, der durch den Tod seines Sohnes und den wachsenden Konflikt zwischen seiner herrschsüchtigen Frau (Mary Tyler Moore) und seinem selbstmordgefährdeten überlebenden Sohn (Timothy Hutton) träge geworden ist. Sutherland schöpfte aus seiner eigenen schwierigen Beziehung zu seinem Vater, der Verkäufer war.

„Es war schwer, mit ihm umzugehen“, gab Sutherland 2014 zu und nannte ihn „möglicherweise die egozentrischste Person, die ich je getroffen habe. … Das Problem ist, dass er mein Vater war und ich es ihm recht machen wollte. Aber ja, in dem Moment, in dem ich Erfolg hatte – so ziemlich nach der Veröffentlichung von „MASH “- hat er nichts anderes getan, als sich über mich zu beschweren.“

In den folgenden Jahrzehnten konzentrierte er sich mehr auf Nebenrollen, und in den 90er Jahren begann er, sich bei Casting-Agenten, die auf der Suche nach warmen väterlichen Figuren waren, als Favorit zu etablieren, indem er Wirtschaftsführer, Chefs und Mentoren spielte. Sein Auftritt in einer Szene in Oliver Stones nervösem Verschwörungsthriller „JFK“, in der er einen Regierungsmitarbeiter mit Insiderinformationen für Kevin Costners Jim Garrison spielte, war ein Höhepunkt, aber er war auch in dem unterschätzten Steve-Prefontaine-Biopic „Without Limits“ von 1998 eine Klasse für sich, in dem sein Bill Bowerman das platonische Ideal des knallharten Trainers ist, der den Langstreckenläufer zu größerem Ruhm antreibt.

Kiefer holte auf

In dieser Phase seiner Karriere wurde Sutherlands Bekanntheitsgrad von dem seines ältesten Sohnes Kiefer leicht in den Schatten gestellt. (Er hat noch zwei weitere Söhne, Rossif und Roeg, die ebenfalls Schauspieler sind.) Aber in diesem Jahrzehnt gewann Sutherland seinen ersten Golden Globe für den HBO-Film „Citizen X“ und spielte 1996 in dem Gerichtsdrama „A Time to Kill“ neben seinem Sohn Kiefer. (Da er nicht mit Sutherland aufgewachsen ist, begann Kiefer erst mit 18 Jahren, Donalds erwachsenere Filme zu sehen und rief seinen Vater unter Tränen an: „Es war mir so peinlich, dass ich nicht wusste, was für ein wichtiger Schauspieler er war. Und ich hielt mich für einen ernsthaften Schauspieler. Das war also sehr peinlich und ich habe mich dafür entschuldigt und er war so süß, er sagte ‚Oh mein Gott, das ist okay, es ist nicht deine Schuld, woher willst du das wissen?'“)

Obwohl Sutherland bekanntlich behauptete, sich seine Filme nach dem Dreh nicht mehr anzuschauen, konnte er einen beachtlichen Lebenslauf vorweisen und arbeitete mit allen möglichen Leuten zusammen, von Paul Mazursky über Bernardo Bertolucci und Federico Fellini bis hin zu Nicolas Roeg und James Gray. In Zusammenarbeit mit Regisseur John Frankenheimer erhielt er 2002 seinen zweiten Golden Globe für seine Rolle in dem HBO-Drama „Path to War“, das in der Ära des Vietnamkriegs spielt, und seine beruhigende Stimme diente als Sprecher für die Fernsehwerbung von Simply Orange. Außerdem spielte er an der Seite von Kate Bush im Musikvideo zu deren „Cloudbusting“ mit:

Die Fans von Katniss Everdeen bewunderten ihn für seine Darstellung des bösen Präsidenten Coriolanus Snow in der beliebten dystopischen „Hunger Games“-Reihe. (Er bekam die Rolle, indem er das Drehbuch zu „The Hunger Games“ las und den Produzenten einen Brief schrieb. „Ich hielt es für einen unglaublich wichtigen Film und wollte daran teilhaben“, erklärte er später. „Ich dachte, er könnte eine Wählerschaft aufwecken, die seit den 70er Jahren geschlafen hatte.“)

Schockierenderweise erhielt er nie eine Oscar-Nominierung

Sutherland war politisch sehr offen und setzte sich für linke Anliegen ein und war ein energischer Verfechter der Gefahren des Klimawandels. Aber er hatte auch eine liebenswerte Vorliebe für derben Humor und nannte seine Frau Francine, mit der er 52 Jahre verheiratet war, einmal liebevoll „eine der großen Furzerinnen der Welt“. In seinen 80ern wurde er nach seinen Gedanken zur Sterblichkeit gefragt. „Ich bin alt, aber ich fühle mich nicht alt“, antwortete er. „Ich fühle mich eigentlich sehr, sehr jung, aber mein Schließmuskel ist vielleicht ein bisschen alt.“

Schockierenderweise erhielt er nie eine Oscar-Nominierung, obwohl ihm 2017 ein Ehren-Oscar verliehen wurde. „Ich wünschte, ich könnte mich bei all den Figuren bedanken, die ich gespielt habe“, sagte er bei der Zeremonie bescheiden. „Ich danke ihnen dafür, dass ihr Leben mein Leben beeinflusst hat.“ Doch trotz der immensen Freude, die er so vielen Kinobesuchern bereitet hat, empfand Sutherland seine Arbeit nicht als Spaß.

„Es macht Freude, es ist leidenschaftlich, es ist lohnend, es ist ein Streben nach Wahrheit, aber ich betrachte es nicht als Spaß“, sagte er 2016. „It’s not a game. Für mich ist es ein sehr ernstes Unterfangen. Für viele Leute ist es das nicht. Es war ein wunderbarer Job.“