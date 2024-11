Donald Trump setzt voll auf Männer – aber sie auch auf ihn?

Philadelphia – Die älteste Bar der Stadt, McGillin’s Olde Ale House, ist ständig mit Eagles-Merchandising-Artikeln geschmückt, aber in der Nacht der ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump, die zufällig nur eine Straße weiter im National Constitution Center stattfindet, zeigen die Fernseher bei McGillin’s keine Sportübertragungen. Sie sind auf Kabelnachrichten eingestellt, während die Sender die Stunden bis zum Hauptereignis herunterzählen.

James Johnson ist bereit. „Es ist Spieltag!“, sagt er. Johnson ist 46 Jahre alt, weiß und stammt aus Mississippi. Er hat noch nie in seinem Leben gewählt – zu diesem Zeitpunkt, Anfang September, ist er noch nicht einmal registriert.

Auf dem Papier sieht Johnson wie der Wählertyp aus, auf den sich die Trump-Kampagne verlässt, um in diesem Wahlzyklus den Sieg davonzutragen: Wähler mit geringer Wahlneigung, hauptsächlich Männer, die vielleicht geneigt sind, Trump zu unterstützen, obwohl sie 2020 oder 2016 nicht zur Wahl gegangen sind.

Trump setzt voll auf Männer, die sonst nicht wählen gehen

Es ist eine riskante Strategie – Wähler mit geringer Wahlneigung sind per Definition unzuverlässig –, aber sie ist aus der Not geboren. Zu diesem Zeitpunkt seiner politischen Karriere ist Trump eine bekannte Größe mit einer recht konstanten Obergrenze von 47 Prozent Unterstützung auf nationaler Ebene. Er stellt sich nicht zum ersten Mal Wählern vor und ändert auch nicht seine Botschaft, um einen größeren Teil der Wählerschaft anzusprechen. Stattdessen konzentrieren sich seine Kampagne und die mit ihr verbundenen externen Gruppen, wie Charlie Kirks Turning Point USA und Elon Musks America PAC, darauf, seine Zahlen mit Männern zu erhöhen, die noch nie gewählt haben.

Johnson ist beruflich in Philadelphia und teilt sich einen Krug und Hot Wings mit zwei Kollegen, die an derselben Konferenz teilnehmen: Tamarco White, der ebenfalls aus Mississippi stammt, aber schwarz ist, und Luis Renta, der aus Puerto Rico stammt. Zusammen repräsentieren die Männer die Wähler, die die Trump-Kampagne in dieser Wahlsaison überzeugen möchte. Es gibt nur ein Problem: Zu diesem Zeitpunkt, im September, äußert nur einer der drei Männer am Tisch – Renta – auch nur ansatzweise eine Ambivalenz gegenüber der Unterstützung von Harris gegenüber Trump.

Johnson plant, Harris die allererste Stimme seines Lebens zu geben – vor allem wegen ihrer Haltung zum Thema Abtreibung. Er hat zwei Söhne, die beide jetzt auf der Highschool sind, aber er erinnert sich noch daran, als er und seine Frau zum ersten Mal versuchten, schwanger zu werden.

„Es war eine Eileiterschwangerschaft“, erinnert sich Johnson. Dabei nistet sich eine befruchtete Eizelle außerhalb der Gebärmutter ein. Eine solche Schwangerschaft ist nicht lebensfähig und kann, wenn sie unbehandelt bleibt, zu einer verheerenden Verletzung oder zum Tod führen. Seine Frau benötigte eine Abtreibung und bekam eine. Dann wurden sie ein zweites Mal schwanger, und nicht lange nach Beginn der Schwangerschaft verlor das Baby seinen Herzschlag. Wieder benötigte seine Frau eine Abtreibung – die Art von Versorgung, die Frauen in Mississippi heute nicht in Anspruch nehmen könnten.

„Ich habe keine Töchter, aber ich habe Freunde, die Töchter haben, die ich hier mit meinen Söhnen aufwachsen sah und die ich kenne, seit sie Babys waren“, sagt Johnson. „Und der Prozentsatz der Frauen, die beim ersten Mal schwanger werden und ein Baby austragen, kenne ich nicht genau, aber … es kommt häufiger vor, dass sie das Baby beim ersten Mal verlieren, und vielleicht sogar beim zweiten Mal. Man hört immer wieder von Frauen, die schwanger werden und keinerlei Probleme haben, aber im Rest der Welt gibt es Komplikationen.“

Wie entscheidend sind die Themen bei dieser Wahl?

Johnson erzählt mir, dass er noch nie gewählt hat, weil „ich nie das Gefühl hatte, dass meine eine Stimme eine Rolle spielt, und die Person, für die ich theoretisch gestimmt hätte, noch nie mit einer Stimme Unterschied verloren hat, also hatte ich kein schlechtes Gewissen. Aber dieses Mal, die ganze Idee, außen vor zu bleiben, nicht dabei zu sein? Das kann ich nicht tun.“

Sein Kollege Tamarco White plant ebenfalls, Harris zu wählen. (White ist kein unentschlossener Wähler; er erzählt mir, dass er in seinem Leben nur eine Parlamentswahl verpasst hat, nämlich 2022, und dass er in diesem Jahr an der Vorwahl teilgenommen hat.) Die Trump-Kampagne hat Berichten zufolge versucht, schwarze Männer wie ihn für sich zu gewinnen, aber wenn das der Fall ist, sagt White, hat er nichts gehört – weder von Vertretern noch von Verbündeten der Kampagne oder der Trump-Kampagne selbst –, was für seine Stimme spricht.