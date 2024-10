Joni Mitchell: Kräftig genug, um ein „Fuck Donald Trump!“ herauszuschleudern

Der Mond scheint hell über dem Hollywood Bowl und Joni Mitchell lacht. Es ist das erste von zwei ausverkauften Konzerten der „Joni Jam“ in der Freilichtbühne. Ihr erstes Headliner-Konzert in Los Angeles seit über 24 Jahren. Ein paar Jahre, nachdem Mitchell beim Newport Folk Festival auf die Bühne zurückgekehrt war. Ein Jahr nach ihrem ersten kostenpflichtigen Konzert seit zwei Jahrzehnten in der Gorge. Und etwa neun Jahre, nachdem ein Gehirnaneurysma sie fast getötet und ins Krankenhaus gebracht hatte.

Aber am Samstagabend gab Mitchell fast drei Stunden lang ein bahnbrechendes Konzert, das mit atemberaubenden Klassikern, mitreißenden Deep Cuts und Gelächter zwischendurch gefüllt war.

Umgeben von ihrer Joni Jam Band – Brandi Carlile, Jacob Collier, Lucius, Blake Mills, Robin Pecknold und anderen – saß Mitchell auf einem thronartigen Sessel, als die musikalische Königin, die sie ist. Mitchells Set wirkte, als hätte es aus einem intimen Treffen mit Freunden in der Nähe im Laurel Canyon stammen können.

Joni Mitchell live:

So stand beispielsweise eine Lampe auf einem Beistelltisch neben Mitchell, und auf der Bühne waren viele weitere Möbel im Vintage-Look verteilt. Das unglaubliche Duo Lucius saß auf einer Couch, während Brandi Carlile die meiste Zeit der Show neben der Musiklegende saß. Und als aufmerksame Fan und Gastgeberin des Abends fungierte. Und dafür sorgte, dass jeder wusste, wie besonders jeder einzelne Moment war. Das heißt, wenn Carlile sich nicht gerade die Seele aus dem Leib sang. („Ich fühle mich geehrt, sie als Freundin zu haben, weil sie mich aus dem Ruhestand geholt hat“, sollte Mitchell später am Abend sagen.)

Nach ein paar Songs spielte Mitchell den Titelsong ihres Klassikers „Hejira“. „Ich will niemanden verschrecken, aber ihr habt gerade Joni Mitchell gehört, wie sie ‚Hejira‘ gesungen hat“, sagte Carlile, während sie und Mitchell über den Applaus des Publikums lachten.

„Joni, sieh dir diese Menge an„, sagte Carlile. Mitchell stimmte ‚Cherokee Louise‘ an, dann kam „Coyote“, der von Sam Shepard inspirierte Kracher aus „Hejira“, der die LP von 1976 eröffnete und in der Abschiedsshow-Dokumentation der Band „The Last Waltz“ zu sehen war. ‚No regrets, coyote‘, sang Mitchell, während die Bühne des Bowls in ein warmes Orange getaucht war und die Lampen hinter der Band leuchteten.

„Seid ihr bereit für ein Lied zum Mitsingen?“

„Seid ihr bereit für ein Lied zum Mitsingen?“, fragte Carlile die Fans bald und versicherte ihnen später, dass sie es wüssten. Natürlich wussten sie es. Mit noch mehr Gelächter und Jubel spielten Joni and the Jam ein fröhliches ‚Carey‘ aus dem Meisterwerk „Blue“ von 1971.

Als Nächstes lieferte Mitchell das Live-Debüt von „Sire of Sorrow“, dem Schlussstück von Mitchells 1994er-Veröffentlichung „Turbulent Indigo“. „Das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt spiele, weil ich nie Backgroundsängerinnen hatte“, sagte Mitchell lachend. „Das ist die Geschichte von Hiob – ‚Hiobs trauriges Lied‘.“

„Sie hatte Angst, dass es dich traurig machen würde“, sagte Carlile, ‚also bat sie uns, mit dem nächsten Lied fortzufahren.‘ Mitchell und die Joni Jam griffen tief in die Kiste – zurück zu Mingus von 1979 – für das nächste Lied, ‚God Must Be a Boogey Man‘, gefolgt von einer Reihe von Schätzen aus dem späteren Katalog der Singer-Songwriterin, von ‚Sunny Sunday‘ bis ‚If I Had a Heart‘.

Das Bühnenlicht wurde gedimmt – es war Zeit für „Both Sides Now“. „Aber jetzt benehmen sich alte Freunde seltsam / Sie schütteln den Kopf und sagen mir, Joni, du hast dich verändert / Nun, etwas ist verloren gegangen, aber etwas ist gewonnen, indem man jeden Tag lebt“, sang Mitchell und lachte, während die Menge brüllte und der Song in den überwältigenden, emotionalen Refrain eines der beliebtesten Lieder der Legende überging – und den ersten Teil des Abends abschloss.

Langsam brennender Standard „Summertime“

Eine halbe Stunde später drehte sich die Bühne erneut und enthüllte Mitchell, die immer noch in ihrem Stuhl in der Mitte des rotierenden Bodens saß. Mitchell und ihre Joni Jam – nun begleitet von Taylor Goldsmith, Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Marcus Mumford, Celisse, Annie Lennox (die sich später Mitchell für eine kraftvolle Interpretation von „Ladies of the Canyon“ anschloss), Allison Russell, Rita Wilson und Jon Batiste – brachten die Bowl mit „Big Yellow Taxi“ zum Tanzen.

Nach dem Lied erklärte Carlile, dass die Crew vor etwa fünfeinhalb bis sechs Jahren mit dem Jammen begonnen habe. „Als wir in Jonis Wohnzimmer saßen, und sie sang nicht mit uns. Wir sangen ihr einfach ihre Lieder vor, was verdammt beängstigend ist. Und dann fing sie einfach an zu singen, immer mehr und mehr, bis sie so klang“, lachte Carlile, bevor er Mumford bat, sich Mitchell für das nächste Lied anzuschließen. Eine gefühlvolle, von einer E-Gitarre begleitete Version des Blue-Favoriten ‚California‘.

Die zweite Hälfte ging mit „Magdalene Laundries“, dem Lennox-Song „Ladies of the Canyon“, „Come in From the Cold“, dem Elton-John-und-Bernie-Taupin-Song „I’m Still Standing“ (natürlich in der Version mit Mitchells umgeschriebenem Text) und dem langsam brennenden Standard „Summertime“ weiter.

„Joni ist gerade dabei, uns zu zerstören, Leute“

„Du hast das einfach großartig gesungen, Joni“, sagte Carlile, nachdem Mitchell ‚Summertime‘ gespielt hatte. „Sie weiß es auch.“

Nach der Darbietung von „Come in From the Cold“ gab Carlile eine Warnung ab: „Joni ist gerade dabei, uns zu zerstören, Leute“, sagte der Songwriter zum Publikum. Collier setzte sich ans Klavier und Mitchell begann, „A Case of You“ in ihrem sanften Alt zu singen. Eine Stille legte sich über das Bowl, und die Menge hing an jedem Wort und jeder Note in einem der bewegendsten, spirituellsten Momente des Abends.

Später im Set sang Mitchell „Dog Eat Dog“ aus dem gleichnamigen Album aus den Achtzigern und bezog sich dabei auf Donald Trump, nachdem sie die „Big Wig Financiers“-Zeile gesungen hatte.

„Geht alle raus und wählt, das ist wichtig“, sagte Mitchell der Menge. Sie fügte hinzu: ‚Ich wünschte, ich könnte wählen, ich bin Kanadierin – ich bin eine dieser ‘miesen Einwanderer“, scherzte Mitchell. „Nun, Sie haben gerade etwa 17.000 Menschen zum Wählen gebracht“, antwortete Carlile, ‚also würde ich sagen, Sie haben Ihren Teil dazu beigetragen.“

Wie der „Guardian“ vermeldete, hat Mitchell hat einem Zuschauer, der den republikanischen Präsidentschaftskandidaten beleidigte, mit „Fuck Donald Trump!“ geantwortet.

Die Show hätte hier enden können

Nach dem Abschlusstitel ‘If“ aus ihrem Album Shine von 2007 und dem Hejira-Hit „Amelia“ spielten Mitchell und die Band „Shine“. „Das war wunderschön“, sagte Mitchell, als alle während ‚Shine On‘ ihre Handylichter hochhielten. „Für dich, du bist wunderschön“, sagte Mitchell später zum Bowl und hielt ein Glas Weißwein hoch.

Die Show hätte hier enden können, aber es gab noch einen letzten Song. Gegen 22:30 Uhr ging der erste Abend des Joni Jam mit einem gemeinsamen Gesang von ‚The Circle Game‘ zu Ende.

„Vielen Dank“, sagte Mitchell anschließend zu der begeisterten Menge, „wir hatten so viel Spaß.“ Carlile und alle anderen Besucher des Joni Jam erhoben sich, um der Musikikone zu applaudieren, die lachend im Zentrum der Bühne saß und ins Mikrofon sprach. „Danke“, sagte Mitchell von ihrem Platz aus.

Und dann stand Joni auf.

Die Menge tobte, während sie noch auf ihren Füßen stand – stehende Ovationen für eine Musikheldin, die so viele Fans auf der ganzen Welt hat, aber besonders heute Abend in der Hollywood Bowl in Los Angeles.

„Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni“, jubelten sie.

„Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni.

„Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni, Jo-ni.“

Set List (Night One)

Set Eins

„Be Cool“

„Harlem in Havana“

„Hejira„

„Cherokee Louise“

„Coyote„

„Carey“

„Sire of Sorrow“

„God Must Be a Boogie Man“

„Sunny Sunday„

„If I Had a Heart“

„Refuge of the Roads„

„Night Ride Home“

„Both Sides Now“

Zweites Set

„Big Yellow Taxi“

„Raised on Robbery“

„California“

„Magdalene Laundries“

„Ladies of the Canyon„

„Summertime“

„Come in From the Cold„

„A Case of You“

„I’m Still Standing„

„Dog Eat Dog“

„Amelia„

„If“

„Shine“

„Circle Game“