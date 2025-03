Musk will FBI auf Tesla-Gegner hetzen

Elon Musk , CEO von Tesla , führt die unerbittliche Säuberung der Belegschaft der Bundesregierung durch Präsident Donald Trump über sein sogenanntes Department of Government Efficiency ( DOGE ) an. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Reihe von Angriffen und Vandalismus auf Fahrzeuge und Händlerbetriebe, die das Logo des Autoherstellers tragen.

Musk und mehrere leitende DOGE-Mitarbeiter trafen sich am Donnerstag mit dem Moderator von Fox News, Bret Baier. Dort warben sie für ihre angeblich ernsthaften Bemühungen, Kosten zu senken und die Verschwendung in der Regierung zu reduzieren. Das Gespräch führte schließlich dazu, dass Musk die jüngsten Vandalismusakte gegen Tesla-Eigentum im ganzen Land ansprach. Musk schloss sich früheren Aussagen von Trump und der Generalstaatsanwältin Pam Bondi an. Beide hatten die Angriffe verurteilt und mit rechtlichen Schritten gedroht. Am Montag gab das FBI bekannt , dass es eine Task Force eingerichtet hat. Um „gegen gewalttätige Tesla-Angriffe vorzugehen“.

„Menschen begehen Gewalttaten. Sie bewerfen Tesla-Händler mit Brandbomben. Sie schießen mit Waffen in Geschäfte. Sie bedrohen Menschen“, sagte Musk zu Baier. „Warum? Was meiner Meinung nach passiert, ist, dass sie von der extremen Linken mit Propaganda gefüttert werden. Und sie glauben es.“

„Da draußen ist Böses“

„Das eigentliche Problem ist nicht der Verrückte, der einen Tesla-Händler mit Brandbomben angreift. Sondern die Leute, die die Propaganda verbreiten, die diesen Typen dazu bringt, so etwas zu tun“, fuhr er fort.

„Der Präsident hat klargestellt, dass wir gegen sie vorgehen werden. Gegen diejenigen, die das Geld bereitstellen. Gegen diejenigen, die die Lügen und die Propaganda verbreiten, werden wir vorgehen“, behauptete Musk. „Ich glaube, dass es da draußen etwas wirklich Böses gibt. Wir müssen es überwinden.“

Anfang dieses Monats stellte ein Bundesrichter fest, dass Musk und DOGE „wahrscheinlich in mehrfacher Hinsicht gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen haben“. Und zwar, als sie die US-Agentur für internationale Entwicklung, das amerikanische Büro für Auslandshilfe, schlossen. Und Tausende von Mitarbeitern entließen.

Musk trat zuvor in Fox News auf. Er behauptete, die politische Gegenreaktion gegen ihn sei darauf zurückzuführen, dass er und DOGE Betrug aufdecken.

„Verschwendung und Korruption in der Regierung stoppen“

„Es stellt sich heraus, dass die Leute sehr verärgert sind, wenn man ihnen das Geld wegnimmt, das sie betrügerisch erhalten. Und sie wollen mich im Grunde genommen umbringen. Weil ich ihren Betrug verhindere. Sie wollen Tesla schaden. Weil wir diese schreckliche Verschwendung und Korruption in der Regierung stoppen“, sagte Musk. Er fügte hinzu: „Böse Menschen werden böse Dinge tun.“