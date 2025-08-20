Donald Trump schießt jetzt im Anti-Woke-Kampf gegen Museen

Donald Trump ist mit der Lage in Washington, D.C. nicht zufrieden. Der Präsident befahl Anfang des Monats die Nationalgarde in die Hauptstadt des Landes – angeblich, um gegen Kriminalität vorzugehen, obwohl diese stetig zurückgeht. Jetzt nimmt er die Museen der Stadt ins Visier, darunter auch diejenigen, die zur ehrwürdigen Smithsonian Institution gehören.

„Die Museen in Washington, aber auch im ganzen Land, sind im Grunde genommen der letzte verbliebene Teil der ‚WOKE‘-Bewegung“, schrieb er am Dienstag (auf Truth Social. „Die Smithsonian Institution ist AUSSER KONTROLLE, dort wird nur darüber diskutiert, wie schrecklich unser Land ist, wie schlimm die Sklaverei war und wie wenig die Unterdrückten erreicht haben – nichts über Erfolg, nichts über Helligkeit, nichts über die Zukunft.“

Die Tirade kommt eine Woche, nachdem das Weiße Haus angekündigt hat, dass es eine umfassende Überprüfung der Ausstellungen und Materialien des Smithsonian durchführen wird, um „eine breitere Vision von Exzellenz zu unterstützen, die historisch genaue, inspirierende und inklusive Darstellungen des amerikanischen Erbes hervorhebt“.

Donald Trump und die Republikaner wollen die Geschichte umschreiben

Seit seinem Amtsantritt im Januar versucht die Trump-Regierung, die Geschichte umzuschreiben, indem sie Gedenkfeiern des Bundes für bedeutende Amerikaner mit anderer Hautfarbe, LGBTQ+ Amerikaner und andere marginalisiert, wenn nicht gar ganz abschafft.

Unterdessen arbeitet Verteidigungsminister Pete Hegseth daran, die Namen von Persönlichkeiten der Konföderation in Militärstützpunkten wiederherzustellen und sogar Konföderationsdenkmäler wieder aufzustellen – darunter das „Reconciliation Monument“ der Konföderation auf dem Nationalfriedhof Arlington, das 2022 abgerissen wurde, nachdem eine parteiübergreifende Militärkommission es als „von Grund auf problematisch“ bezeichnet hatte.

Hegseth rechtfertigte die Ausgabe von 10 Millionen Dollar an Steuergeldern für die Wiedererrichtung des Denkmals mit dem Argument, dass er Geschichte schätze. „Wir erkennen unsere Geschichte an”, sagte er Anfang des Monats gegenüber Fox News. „Wir löschen sie nicht aus. Wir folgen nicht den woke Lemmingen, die Statuen niederreißen wollen.”

„Wir sind stolz auf unsere Geschichte, so schwierig einige Kapitel auch gewesen sein mögen”, fügte Hegseth hinzu.

Die Sklaverei ist natürlich ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte – aber aus irgendeinem seltsamen Grund wollen Trump und seine Lakaien nicht auf der Realität herumreiten, wie „schlimm“ sie war, sondern geben lieber Steuergelder aus, um die Verräter zu „würdigen“, die für ihre Erhaltung gekämpft haben.