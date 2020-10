AC/DC glauben nicht, dass ihre derben Rocksongs heute noch gut ankommen würden

Am Mittwoch erscheint endlich die neue Single von AC/DC samt Video

AC/DC haben in einem zweiten Teaser-Video zur Single „Shot In The Dark“ auch das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: 07. Oktober 2020, also Mittwoch. In der Bildunterschrift ihres YouTube-Videos, das die Band bei Aufnahmen zum Single-Clip zeigt, sind die Uhrzeiten für die Premiere angegeben: 12:00 AM NYC / 5:00 AM LONDON / 3:00 PM SYDNEY Das heißt also: 6 Uhr morgens deutscher Zeit können wir das Video bewundern, dessen Vorabsingle das Album „Pwr Up“ bewerben wird – das erste der Australier seit „Rock or Bust“ von 2014, mit Riffs von Malcolm Young, dem Comeback von Brian Johnson – und anderen alten Weggefährten,…