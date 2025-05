Donald Trump hält Bruce Springsteen für „völlig überschätzt“

Donald Trump, der „Born in the U.S.A.“ in den Soundtrack seiner Wahlkampagne 2016 aufgenommen hatte, betonte jetzt, dass er Bruce Springsteen und dessen Musik „nie gemocht“ habe. Und das offenbar erst, nachdem der Musiker den Präsidenten bei seinem Auftakt zur Europatournee 2025 als „inkompetent und verräterisch“ bezeichnet hatte.

Solch scharfe Worte von einem so berühmten und verehrten Rockstar gingen dem Präsidenten natürlich unter die Haut, zumal er gerade auf einer Reise durch den Nahen Osten ist und plant, Luxusjets im Wert von 400 Millionen US-Dollar aus Katar anzunehmen. Am Freitagmorgen (16. Mai) veröffentlichte er einen Beitrag auf Truth Social, in dem er Springsteen als „völlig überbewertet“ und „nicht talentiert – nur ein aufdringlicher, widerwärtiger Idiot“ bezeichnete.

Donald Trump rächt sich an Springsteen

Trump fuhr fort, Springsteen für die Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden zu kritisieren, der Musiker sei „dumm wie ein Stein“ und eine „ausgetrocknete Rocker-Pflaume (seine Haut ist völlig verschrumpelt!)“. Der Präsident schien auch besonders darauf fixiert zu sein, dass Springsteen seine Kommentare im Ausland abgegeben hatte, und schloss seine Botschaft mit der ebenso abwegigen wie aufgrund der aktuellen Lage beunruhigenden Behauptung, Springsteen solle „seinen Mund halten, bis er wieder im Land ist, das ist einfach ‚Standard‘. Dann werden wir alle sehen, wie es für ihn weitergeht!“

Springsteen hat Donald Trump natürlich schon oft auf US-amerikanischem Boden kritisiert. In einem Interview mit Rolling Stone im Jahr 2016 bezeichnete Springsteen Trump als „Idioten“, und bei einer Wahlkampfveranstaltung für Kamala Harris im Jahr 2024 nannte er Trump einen „amerikanischen Tyrannen“. Bei seinem jüngsten Tourneeauftakt in England sagte Springsteen, die USA seien „in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung“.

Später in der Show, bevor er „My City of Ruins“ spielte, fügte Springsteen hinzu: „Die Mehrheit unserer gewählten Vertreter hat es versäumt, das amerikanische Volk vor den Missbräuchen eines unfähigen Präsidenten und einer skrupellosen Regierung zu schützen. Sie haben keine Ahnung, was es bedeutet, zutiefst amerikanisch zu sein. Das Amerika, von dem ich Ihnen seit 50 Jahren erzähle, ist real und trotz seiner Fehler ein großartiges Land mit großartigen Menschen. Deshalb werden wir diese Zeit überstehen. Ich habe Hoffnung, weil ich an die Worte des großen amerikanischen Schriftstellers James Baldwin glaube, der sagte: ,In dieser Welt gibt es nicht so viel Menschlichkeit, wie man sich wünschen würde, aber es gibt genug.‘“

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.