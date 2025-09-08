Trump verspottet Tom Hanks wegen West-Point-Schelte

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Wenige Menschen können eine so universelle Beliebtheit beanspruchen wie der Oscar-Preisträger Tom Hanks. (Der amtierende Präsident ganz sicher nicht.) Nachdem eine Alumni-Gruppe der Militärakademie West Point eine Preisverleihung zu Ehren von Hanks – einem langjährigen Veteranenbefürworter – abgesagt hatte, feierte Trump die Entscheidung. Und beschimpfte den Schauspieler als „zerstörerisch, WOKE“ und unwürdig für die Ehrung.

West Point zieht Ehrung zurück

„Unser großartiges West Point (wird immer großartiger!) hat klugerweise die Preisverleihung für Schauspieler Tom Hanks abgesagt“, schrieb Trump am Montag auf Truth Social. „Wir brauchen keine zerstörerischen, WOKE-Empfänger für unsere geschätzten amerikanischen Auszeichnungen!!! Hoffentlich überprüfen die Academy Awards und andere Fake-Preisverleihungen ihre Standards und Praktiken im Namen von Fairness und Gerechtigkeit.“

Die Alumni-Vereinigung von West Point teilte ihren Mitgliedern mit, dass Hanks den Sylvanus-Thayer-Preis – eine Auszeichnung für Nicht-Absolventen, die das Motto der Akademie „Pflicht, Ehre, Vaterland“ verkörpern – nicht erhalten werde. Dies ging aus einer E-Mail hervor, die die „Washington Post“ am Samstag veröffentlichte.

„Diese Entscheidung ermöglicht es der Akademie, sich weiterhin auf ihre Kernmission zu konzentrieren. Kadetten auszubilden. Zu führen. Zu kämpfen. Und zu siegen. Und zwar als Offiziere in der tödlichsten Streitkraft der Welt, der US-Armee“, schrieb der Präsident der West Point Association of Graduates, der pensionierte Oberst Mark Bieger.

Politische Motive im Hintergrund

Sinn ergibt die Entscheidung nicht. Der Preis wurde bereits an die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und George W. Bush, Hanks’ „Forrest Gump“-Co-Star Gary Sinise, Ross Perot und Henry Kissinger vergeben. Die Vergabe reichte also von Politik bis Kultur. Und hatte keinerlei messbaren Einfluss auf die militärische Leistungsfähigkeit der US-Armee.

Warum also Hanks ausschließen? Der Schauspieler gilt als liberal. Er trat in „Saturday Night Live“-Sketchen auf, die Trumps Anhänger parodierten. Und erzürnte damit Teile von dessen Basis. QAnon-Verschwörungsideologen verbreiteten haltlose Behauptungen. Hanks und andere Prominente seien in einen geheimen Kindesmissbrauchsring verwickelt. Im Februar hatte MAGA-Milliardär und Ex-Trump-Minister Elon Musk einen Beitrag eines konservativen Aktivisten geteilt, der Hanks als „Pedo“ diffamierte.

Symbolfigur im Kulturkampf

Doch im Kern geht es nicht um Hanks selbst, dessen Kaffeefirma Hanx For The Troops sämtliche Gewinne an Veteranenorganisationen spendet. Sondern um den Präsidenten und dessen Regierung.

Im ersten Jahr von Trumps zweiter Amtszeit wurde West Point zum Brennpunkt im Feldzug des Weißen Hauses gegen angebliche „woke“ Feindbilder. Pete Hegseth, Fox-News-Moderator am Wochenende und nun Verteidigungsminister, führte eine Säuberung von Fakultät, Verwaltung, Lehrplan und Richtlinien der Akademie durch – ganz im Sinne von Trumps Forderung, dass US-Militärakademien „es zu unterlassen haben, die folgenden unamerikanischen, spaltenden, diskriminierenden, radikalen, extremistischen und irrationalen Theorien zu fördern oder zu lehren“, darunter die Annahme, „dass Amerikas Gründungsdokumente rassistisch oder sexistisch seien; und ‚Gender-Ideologie‘.“

Dass die Anwesenheit von Hanks – von Millionen Fans im In- und Ausland als „Amerikas Vater“ verehrt – diesem politischen Kurs widerspricht, erscheint der Administration Grund genug für die Ausladung.