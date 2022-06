Download-Festival 2022: Anreise, Wetter, Tickets

Das Download-Festival zählt seit knapp 20 Jahren zu den beliebtesten britischen Festivals – jeden Sommer trifft sich dort die Crème de la Crème des Hard-Rock und Metal. Nun feiert es Deutschland-Premiere.

Wann und wo findet das Download Festival 2022 statt?

Das Download-Festival wird am Freitag, den 24. Juni 2022, zum ersten Mal überhaupt in Deutschland ausgerichtet. Der Hockenheimring in Baden-Württemberg wird von insgesamt neun Bands bespielt. Das Festivalgelände kann ab 12 Uhr betreten werden; unumstrittener Höhe- und Schlusspunkt ist der Auftritt von Metallica zwischen 21 und 23 Uhr.

Zeitplan

13:00 Ghostkid

13:40 Holding Absence

14:20 Frank Carter & The Rattlesnakes

15:10 Poorstacy

16:00 Behemoth

17:00 Enter Shikari

18:05 Five Finger Death Punch

19:30 Sabaton

21:00 Metallica

Anreiseinformationen

Die Bahn verstärkt am Veranstaltungstag die Züge des Regelverkehrs mit zusätzlichen Wagons. Außerdem fahren in Richtung Mannheim und in Richtung Karlsruhe in der Nacht nach dem Konzert Sonderzüge mit folgenden Fahrzeiten.

Für Autofahrer*innen wurde ein neues Parksystem installiert: Die verschiedenen Bereiche sind mit den Farben Blau, Rot, Gelb, Lila und Grün gekennzeichnet. Nach den Shows führen Leitsysteme wieder zurück in die jeweiligen Parkbereiche. Der Aufbau von Zelten auf den ab 10 Uhr geöffneten Parkplätzen ist nicht gestattet. Details zur Anreise mit dem PKW finden Sie hier.

(Kein) Camping

Das Download Festival ist eine Tagesveranstaltung – deshalb wird kein Campingplatz eingerichtet, so die Veranstalter. Allerdings ist es möglich, mit dem Fahrzeug bis Samstagmorgen auf den Parkflächen stehen zu bleiben und im Auto zu übernachten. Parkplätze für Wohnmobile vor Ort wird es hingegen nicht geben.

Tickets

Die VIP-Tickets sind bereits ausverkauft. Noch verfügbar sind jedoch gewöhnliche Tagestickets: Unter folgendem Link erlangt man für 139 Euro Zutritt zu dem Festivalgelände und Innenraum; ab 159 Euro ist einem ein fester Sitzplatz auf der Südtribüne garantiert.

Wetter

Nach jetzigem Stand strahlt die Sonne über leicht bewölktem Himmel bei bis zu 25 Grad Celsius. Noch erfreulicher: Die aktuelle Regen-Wahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Live-Stream

„Für alle, die nicht live dabei sein können, bieten wir eine Übertragung in gewohnt bester Qualität“, verspricht die Telekom. Die Konzerte am Hockenheimring werden sowohl bei MagentaTV als auch bei MagentaMusic live übertragen.