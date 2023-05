Download Germany 2023: abgesagt!

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Das Download Germany 2023 ist abgesagt worden. Das für den 23. und 24. Juni geplante Festival am Hockenheimring findet in diesem Jahr nicht statt. Der Veranstalter gab am heutigen Dienstag (30. Mai) die Absage des Festivals bekannt.

Sämtliche bereits im Vorverkauf erworbene Tickets werden in den nächsten Tagen automatisch von Ticketmaster zurückerstattet, heißt es. Die Fans werden hierzu per E-Mail informiert, schreibt der Veranstalter.

Bis zuletzt habe man versucht, das Festival für die Fans von Download Germany zu realisieren. Der Veranstalter schreibt dazu: „Die massive Anzahl von Open Air-Veranstaltungen erschwere in diesem Sommer trotz des erstklassigen Line-Ups die Organisation und Durchführung erheblich. Die damit verbundenen produktionstechnischen Hindernisse erwiesen sich leider als unüberwindbar.“

Damit entfallen Konzerte von u.a. Slipknot, Volbeat, The Prodigy und Within Temptation.