Drake enthüllt auf „Iceman“-Track: Sein Vater hat Krebs

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Drake hat sein lang erwartetes Album „Iceman“ am Freitag veröffentlicht. Das Album – das zusammen mit den Überraschungsalben „Habibti“ und „Maid Of Honour“ erschien – gewährt Fans einen Einblick darin, wie der Rapper den öffentlich ausgetragenen Beef mit Kendrick Lamar erlebt hat. Doch das Album greift auch andere persönliche Themen auf, die ihm offenbar am Herzen liegen.

Auf „Make Them Cry“, dem Eröffnungstrack von „Iceman“, setzt sich Drake mit dem Druck auseinander, den Ruhm, Geld, Erwartungen und familiäre Angelegenheiten mit sich bringen. An einer Stelle rappt er: „I don’t do psychedelics because I’m too scared of unpacking/ Sometimes I only see myself in my therapist’s glasses.“

Am Ende des introspektiven Songs offenbart er, dass sein Vater Dennis Graham – über den er im ersten Vers rappt – an Krebs erkrankt ist: „My dad got cancer right now, we battling stages/ Trust me when I say there’s plenty things I’d rather be facing.“

Drakes kompliziertes Verhältnis zum Vater

Drake und sein Vater verbindet eine komplizierte, belastete Geschichte, die in den vergangenen Jahren zumindest öffentlich einer Versöhnung gewichen zu sein scheint. Drakes Eltern – seine Mutter Sandi Graham und sein Vater – trennten sich, als er noch jung war. Der Künstler hat stets offen darüber gesprochen, wie sehr seine Eltern seine Kindheit und seine Musik geprägt haben.

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Auf „Iceman“ zeichnet unter anderem Langzeitkollaborateur Noah „40“ Shebib für die Produktion verantwortlich, daneben sind Produzenten wie Overkst, OK und weitere beteiligt. Das Album enthält außerdem Features mit Future und dem aufstrebenden Talent Molly Santana und ist Drakes neuntes Soloalbum – sein erstes seit dem mittlerweile berüchtigten Schlagabtausch mit Kendrick Lamar. Es folgt auf sein gemeinsames R&B-Projekt mit PartyNextDoor aus dem vergangenen Jahr, „$ome $exy $ongs 4 U“.