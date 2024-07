Ein 75-jähriger Journey-Fan soll über einen falschen Steve-Perry-Account auf Facebook angeschrieben und über Monate hinweg um 122.000 US-Dollar (ca. 112.500 Euro) betrogen worden sein. Angeblich habe der Imitator die Frau aus Cleveland, Ohio mit dem Versprechen eine „Geschäftsmöglichkeit“ zu haben, in seine Falle gelockt.

Fake-Steve-Perry braucht „eine Frau in seinem Leben“

Nachdem der Betrüger den Fan zunächst auf Facebook angeschrieben hatte, sollen die beiden anschließend laut Berichten von „WKYC“ auf dem Messaging-Dienst WhatsApp gewechselt und dort über Monate miteinander geschrieben haben. Dabei habe der falsche Steve Perry der Frau nicht nur „Geschäftsmöglichkeiten“ versprochen, sondern hinzukommend gesagt, dass er „eine Frau in seinem Leben“ brauche. Bevor sie verstand, dass es sich dabei um einen Betrug handelte, hatte sie bereits 122.000 US-Dollar verloren.

Das Geld hatte sie auf verschiedenen Wegen an den Empfänger geschickt. Laut Polizeibericht gab sie ihm 50.000 US-Dollar durch mehrere Geschenkkarten und überwies insgesamt 72.000 US-Dollar. Erst nachdem der falsche Perry immer fordernder wurde und nach Fotos ihres Reisepasses und des Führerscheins verlangte, kam die Frau ins Grübeln und wandte sich an die Polizei. Diese habe ihr geraten, den Betrug bei ihrer Bank zu melden und eine Beschwerde bei der FBI-Abteilung für Internetkriminalitäten „Internet Crime Complaint Center“ einzureichen. Der echte Steve Perry hat sich zu dem Fall noch nicht geäußert.

Nicht der erste falsche Fünfziger

Dass sich Internet-Betrüger als Stars ausgeben, um an das Geld ihrer treuherzigen Anhänger zu gelangen, passierte in der Vergangenheit bereits häufiger. Im Oktober 2024 soll sich ein Scammer als Barry Gibb von den Bee Gees ausgegeben und so eine Frau um 11.000 US-Dollar gebracht haben. Dieser Fall schaffte es sogar an die Leinwand. So soll die Action-Komödie „Thelma“ aus dem Jahr 2024 von diesem Vorfall inspiriert worden sein.

Darin bringt ein Internet-Betrüger die allein lebende Renterin Thelma (gespielt von June Squibb) um ihr ganzes Geld. Nachdem die 93-Jährige dies herausfindet, schämt sie sich zunächst, doch schon bald möchte sie Rache. Der Film soll am 10. Oktober in die Kinos kommen.