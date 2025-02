SNL: Jack Nicholson seit Jahren das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit

Bei dem 50-jährigen „SNL“-Jubiläum (Samstag, 15. Februar), saß ein ganz besonderer Gast im Publikum: Zum ersten Mal seit zwei Jahren ließ sich Jack Nicholson wieder in der Öffentlichkeit blicken.

NBCs Samstagabend-Evergreen „Saturday Night Live“, kurz „SNL“, ist bekannt für seine satirischen Sketches und die komödiantische Behandlung von aktuellen und gesellschaftlichen Themen. Das große Highlight der Show sind aber vor allem die prominenten Gäste, welche auf der Studiobühne performen, Witze reißen oder in den Comedyszenen in verschiedene Rollen schlüpfen.

Nun feierte man am 15. Februar mit einer Spezialfolge das 50-jährige Bestehen der Late-Night-Show und lud dafür eine Handvoll berühmter Gäste ein. Unter anderem gab an dem Abend Miley Cyrus „Nothing Compares To U“ zum Besten, während Schauspieler:innen wie Steve Martin, Woody Harrelson und Martin Short die Zuschauer:innen zum Lachen brachten. Und auch Adam Sandler ließ sich in der Show blicken und zollte mit einer musikalischen Performance einen Tribut an „SNL“.

Ehrengast Jack Nicholson im Publikum

Vor seiner Darbietung des speziellen „50-Years“-Songs machten die Kameras einen Schwenker ins Publikum und dort saß er: Mit einem schwarzen New-York-Yankees-Barett lächelte Jack Nicholson verschmitzt in die Kamera, die Zuschauer brachen in tosenden Applaus aus. „Ladies and Gentlemen, Adam Sandler!“, verkündete der 87-Jährige im feierlichen Ton. Ja, Baby! Applaus für Jack“, kommentierte Sandler, „Jack hat es heute Abend rausgeschafft! Ich liebe dich, Bruder.“ Danach stimmte der „Kindsköpfe“-Darsteller seine „Saturday Night Live“-Hommage an und kassierte dafür später eine Standing Ovation der Zuschauerreihen.

An der Seite von Nicholson konnte man seine Tochter Rebecca Broussard erspähen. Die 34-Jährige begleitete ihren Vater bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Jahren. Der „Shining“-Hauptdarsteller verkündete im Jahr 2010, dass er sich von der Schauspielerei zurückziehen und in den Ruhestand gehen würde. Das letzte Mal auf der Leinwand zu sehen war Nicholson in der romantischen Komödie „How Do You Know“ an der Seite seiner Schauspielkollegen Reese Witherspoon, Owen Wilson und Paul Rudd.