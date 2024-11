Drei Teile von „Fantastische Tierwesen“ – mehr werden nicht kommen

Wie kürzlich in einem Interview herauskam, glaubt der „Fantastische Tierwesen“-Darsteller Eddie Redmayne nicht an eine Fortsetzung der Filmreihe. Das „Harry Potter“-Spin-Off scheint nicht mehr genug Geld einzuspielen.

Schlechtere Kritiken, weniger Geld

Eigentlich waren insgesamt fünf Filme für die Reihe vorhergesehen. Der erste Streifen „Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ stammt aus dem Jahr 2016. Dieser kam bei den „Harry Potter“-Fans auch noch gut an. Doch angeblich enttäuschten die Umsätze der Teile „Fantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (2018) und „Fantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ (2022) so sehr, dass die Produktion danach eingestellt wurde. Zwar erhielt der dritte Teil noch bessere Kritiken als der zweite Film. Dennoch erreichte er nicht einmal die Hälfte der Einnahmen vom ersten Teil der magischen Story. Dem Charakter „Newt Scamander“ werden wir somit wohl nicht mehr im Kinosaal begegnen.

Das war’s erstmal mit „Fantastische Tierwesen“… zumindest im Kino

Das verkündete Redmayne, der mit „ComicBook“ eigentlich nur ein Interview über seine neue Thriller-Serie „Day of the Jackal“ geben wollte. Doch dann fragte ihn der Interviewer, ob er denkt, dass die „Fantastische Tierwesen“-Fans „Scamander“ zum letzten Mal gesehen haben. Redmaynes Antwort: „Ich glaube das haben sie, ja. […] Ich meine, man müsste mit den Leuten bei Warner Bros. und J.K. Rowling sprechen, aber soweit ich weiß, war’s das.“ Zumindest was die Filme angeht. Denn anscheinend könnte es bald eine neue Möglichkeit geben, „Scamander“ zu erleben. So Redmayne: „Ich denke, er könnte in der Universal-Welt in Florida, die sie gerade eröffnen, wieder auftauchen, und man könnte einen Blick darauf erhaschen, was er in Paris gemacht hat.“

Eine neue „Harry Potter“-Welt

„Universal Epic Universe“ heißt der benannte Themenpark, der sich derzeit noch im Bau befindet und seine Türen 2025 öffnen soll. Neben Themen, wie „SUPER NINTENDO WORLD“ und „Dark Universe“, kommt auch „The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic“ mit dazu. Dieser Bereich soll auch Orte aus dem „Fantastischen Tierwesen“-Film enthalten, so laut der offiziellen „Harry-Potter“-Webseite. Wie genau das dann aber aussehen soll, sind bisher noch nicht bekannt.