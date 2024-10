J.K. Rowling hat kein Interesse an einem Adelstitel

J.K. Rowling möchte nicht ins britische Oberhaus. Wie die umstrittene Autorin kürzlich auf der Plattform X mitteilte, habe sie bereits zweimal einen britischen Adelstitel abgelehnt – und würde es wieder tun.

Die konservative Politikerin Kemi Badenoch schlug der Schriftstellerin bei einem Interview mit „Talk TV“ vor, ihr einen Adelstitel zu verleihen.

Die Bewerberin für den Parteisitz der Tories Rowlings lobte die Ansichten der in Teilen der Öffentlichkeit eher in Ungnade gefallenen „Harry Potter“-Schöpferin. Die 59-Jährige sorgte schon öfter in den sozialen Medien für Diskussionen, zum Beispiel, indem sie Trans-Menschen nicht als solche anerkannte. Öfter bezeichnete Rowling sie bewusst als Männer. Für Badenoch nachvollziehbar. Auch sie wolle sich für den Schutz von Frauen mit dem biologischen Geschlecht als Basis stark machen. Frauen mit einem selbst identifiziertem Geschlecht seien davon ausgeschlossen.

Badenoch sagte nun in Bezug auf J.K. Rowling: „Ich weiß nicht, ob sie ihn annehmen würde, aber ich würde ihr auf jeden Fall einen Adelstitel verleihen.“

Dazu schrieb Rowling auf ihrem X-Account: „Ich habe eine Lordschaft schon zwei Mal ausgeschlagen, einmal unter Labour, einmal unter den Tories. Wenn ich sie ein drittes Mal angeboten bekäme, würde ich sie wieder nicht annehmen. Es liegt nicht an ihr, es liegt an mir.“

It’s considered bad form to talk about this but I’ll make an exception given the very particular circumstances. I’ve already turned down a peerage twice, once under Labour and once under the Tories. If offered one a third time, I still wouldn’t take it. It’s not her, it’s me. https://t.co/LnLoG8qc3p

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 20, 2024