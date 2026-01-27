„Verbrecher“ im Dschungelcamp: Kann Gil Ofarim Ariel dafür anzeigen?

Dass Ariel Hedinger ein loses Mundwerk hat, haben Zuschauer spätestens im aktuellen Dschungelcamp gemerkt. Wie eine Furie geht die 22-jährige Schweizerin auf ihre Mitinsassen los, unterstellt dem einen „Rassismus“ und der anderen, sie sei nichts wert. Besonders hart trifft es Gil Ofarim, und das, obwohl er jede Konfrontation mit der Frau mit dem großen Mundwerk und dem großen Mund aus dem Weg geht. Ariel hat ihn mehrfach als „Verbrecher“ bezeichnet.

Was ist da los?

Ariel spricht immer wieder von „der Sache, die Du gemacht hast“. Zweifelsohne meint sie den „Davidstern-Skandal“, die von Ofarim vor Gericht eingeräumte Falschbeschuldigung gegenüber einem Mitarbeiter des Leipziger Westin-Grand-Hotels.

Dazu muss man wissen: Gil Ofarim ist nach Beendigung des Gerichtsprozesses nicht vorbestraft. „Verbrecher“ ist juristisch kein lockeres Schimpfwort. Abgesehen davon: Jemanden öffentlich als „Verbrecher“ zu bezeichnen, ohne dass eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt, kann in Deutschland eine Straftat sein: Beleidigung (§ 185 StGB), Üble Nachrede (§ 186 StGB), Verleumdung (§ 187 StGB), falls wider besseres Wissen.

Wie sehen die rechtlichen Chancen aus?

Zwar sind Gerichte bei öffentlichen Auseinandersetzungen oft großzügiger, vor allem, wenn sie im Unterhaltungs- oder Reality-Kontext passieren, keine konkrete Straftat benannt wird und der Begriff eher wertend als faktisch verwendet wurde. Vor Gericht könnte das als „Streit im Unterhaltungsformat“ gewertet werden.

In der Realität hätte Gil gegen Ariel zunächst zivilrechtlich (Unterlassung, Gegendarstellung) wohl bessere Chancen als strafrechtlich. Strafrechtlich steigen die Chancen, wenn die Aussage klar, wiederholt und faktisch falsch war. Zudem liegt möglicherweise eine Ehrverletzung vor, weil ein strafbares Verhalten unterstellt wird. Gerade im TV gilt: Was nicht erklärt wird, wirkt für das Publikum wie eine faktische Zuschreibung.

Eine Abmahnung oder Unterlassungserklärung bleibt natürlich möglich. Zweimal „Verbrecher“ im Fernsehen. Ohne Erklärung. Trotz fehlender Verurteilung – das kann Ariel rechtlich auf die Füße fallen. Nur: Würde Gil Ofarim diese Aufmerksamkeit nach Ende des Camps überhaupt wollen? Noch sind beide, Ofarim und Ariel, im Dschungel. Vielleicht raufen sie sich zusammen.