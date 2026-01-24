Wie hat sich Gil Ofarim im Dschungelcamp-Drama geschlagen?

Der Auszug der Stars aus ihrem kommoden Hotel hat bei der 19. Ausgabe von „ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ zwei Teile. Bei Team Orangensaft scharen sich die Teilnehmer um Gil Ofarim, der auf einer Terrasse aus einem Glas trinkt. Dann kommt der sogenannte TV-Bauer Patrick Romer. Er suchte im Fernsehen eine Frau und ist einer der „Reality-Stars“, die gerade nicht in der Realität Stars sind, sondern im Fernsehen.

Er hat gewisse Vorbehalte gegenüber Gil – wie so mancher der Teilnehmer. Gil bleibt cool: „Locker. Der denkt sich morgens, ich polier‘ mir die Eier mit Stahlwolle – und raus geht’s.“

Umut Tekin, ein weiterer Reality-Star, aber kein Bauer, sagt bei der Begrüßung Ofarims etwas wie „Freut mich trotzdem“. Gil hält seine ausgestreckte Hand noch eine Weile hoch. Er hat auch gute Gesichtsausdrücke. Er ist der Marlon Brando des Dschungels.

Mirja du Mont und Team Strand

Den besten Auftritt hat Mirja du Mont. Umut fragt: „Sky, wer ist denn das? Habt ihr was zusammen gemacht?“ Mirja sagt: „Kinder.“

In der anderen Mannschaft, Team Strand, werden die Delinquenten mit einer großen Limousine herangefahren. Der Schauspieler Stephen Dürr hat beschlossen, der Lustige zu sein. Und die Schauspielerin Nicole Beistler-Böttcher, Tochter der großen Grit, ist die Lustige. Sie redet die ganze Zeit.

Sie stehen an einer Strandbude. „Ah, da kommt Tamira!“ Es ist Simone Ballack. Sie betreibt ein Hotel am Gardasee und tritt weniger exaltiert und zimperlich auf als die Reality-Stars Samira Yavuz, Eva Benetatou und Ariel.

Taschenprüfung und Bungee-Sprung

Deren Moment ist natürlich das Umziehen in der Natur und die Taschenprüfung. Die strengen Ranger sind gnadenlos. Haarteile, Brillen, Büstenhalter und schließlich ein Feuerzeug aus Umuts Hintern werden konfisziert. Der lustige Stephen Dürr hat ein Stirnband in der Nähe seines Gesäßes versteckt, zeigt sich aber selbst an.

Es folgt eine Prüfung: Bungee von einem sehr hohen Turm. Hardy Krüger Jr., Sohn des Abenteurers Hardy Krüger, springt ohne Zögern. Gil Ofarim springt sofort. Eva kann nicht. Sie geht zurück.

Einzug ins Camp: Gil, das Mysterium

Dann der Einzug ins Lager. Viel wird davon abhängen, wie Gil Ofarim und seine Weltsicht aufgenommen werden. Er ist eine Art Mysterium auf Beinen, es raunt aus ihm. Hardy ist gar nicht so neugierig. Er hört aber geduldig zu. Die anderen meiden den Leidensmann.

Dann die Ekelprüfungen.

Zietlow, Köppen und Beisenherz

Köstlich wieder die kurzhaarige Sonja Zietlow und Jan Köppen. Der trägt einen der besten Bärte der Welt. Und der Sprachvirtuose Micky Beisenherz hat in Australien mehrere Clowns gefrühstückt.

Die Spiele haben begonnen – es ist fantastisch infantile Unterhaltung.