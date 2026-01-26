Dschungelcamp: Ariel wittert „Rassismus“ – und Gil kriegt alles ab

„Unsere Expartner haben fusioniert! Deshalb mag ich Umut“, sagt Samira. Wir erinnern uns: Sie hatte gegenüber Eva bereits ihr sehr individuelles Verständnis vom Begriff des Ehebruchs geäußert, indem sie gerade Eva als Ehebrecherin bezeichnete, weil diese mit Evas damaligen Freund abstürzte. Nun trägt Samira dennoch ein Memorykissen mit sich herum, auf dem eine Entschuldigungsmail von Eva gedruckt ist.

Es geht immer um einen gewissen Serkan. Serkans Geist schwebt über dem Camp. Serkan mit Samira, Serkan mit Eva – Serkan mit Umut?

Wer nicht die RTL-Blase aus tausend „Reality“-Formaten durchschaut, kommt hier nicht mit. Bitte um Nachsicht!„Hast du einen Freund?“, fragt Hubert Eva. „Nein.“ Beide schweigen.

Karma im Dschungel-Tümpel

Eva plumpst ungewollt in den Dschungelcamp-Tümpel. Karma, glaubt sie. „Wer hat dieses blöde Auge auf mich gemacht?“, fragt sie. „Ich safe nicht“, sagt ihre Konkurrentin Samira. „Das ist der Dschungel.“

„Schon eine Bremsspur drinne?“, fragt der TV-Bauer die lädierte Eva. „Leider nein“, gibt sie ehrlich zu. Sie leide unter Verstopfung.

„Ich kriege einen Schnauz“, sagt Ariel und streicht sich über die Oberlippe.

Ariel auf Wortsuche

„Ich habe Paranoia“, sagt Ariel, wie schon gestern vor der Dschungelprüfung, noch immer auf der tapferen Suche nach dem richtigen Wort für ihren Dauerangstzustand.

Mirja als „Raising Star“

„Bist du noch mit dem Sky?“, fragt Samira Mirja Du Mont. Ariel setzt nach: „Lohnt sich schon, oder?“ Ariel befindet, Mirja sei ein „Raising Star“. Sie kann es nicht besser wissen. Sie sind geschieden, aber nie, sagt Mirja, sei ein böses Wort danach zwischen dem Kubrickgentleman und ihr gefallen.

Ariel rastet aus

Ariel, die Mehrstunkfrau, geht derweil wieder auf Opfersuche. Mit Gil hatte sie bereits abgerechnet. War aber noch nicht fertig mit ihm.

Erstmal Umut. Sie macht Umut fertig – „Das ist Rassismus“. Warum? Weil er sich über ihren Schweizer Akzent lustig gemacht hat. Sie spricht „ch“ wie ein „g“ aus. „Darüber macht man sich nicht lustig.“

„Und Du!“, Ariel zeigt auf Gil. „Ich habe doch nur gesagt, Du sollst dich beruhigen“, sagt Ofarim, sanft. Hat er gut gemacht.

„Ich schwöre auf meine Toten!“, sagt Ariel. „Das ist wirklich oberste Schublade!“, kontert Umut. „Danke für das Kompliment“, sagt Ariel.

Eva ist auch dran, im Visier der Ariel – „würde mich schämen!“, sagt Ariel zu ihr. Warum? Puh.

„Du bist da wegen mir hier! Nicht wegen Dir“, schlägt Samira weiter drauf ein.

So muss Zoff sein, zumindest im Dschungelcamp. Ziellose Beleidigungen, die auf Insiderwissen basieren, und die echt keiner mehr versteht.

Es ist zumindest nicht ganz klar, warum Ariel sich plötzlich so auf Eva einschießt. Aber es bleibt ja dabei – es war nicht Eva, die einen Ehebruch begangen hat. Und Eva lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Kann sein, dass Ariel mit ihrem ungerichteten Furor ihren Status als Favoritin für den Titel verspielt hat.

Männer haben hier keine Chance

Der TV-Bauer, Umut, Stephen, Hardy, Helmut, Gil – sagenhafte Langweiler im Vergleich zu den Frauen im Camp. Die Männer demonstrieren eine Einigkeit, die es zwischen Männern bei „IBES“ selten zu sehen gab. Der TV-Bauer hat zwar das Potenzial, durch seine lichte Art andere zu verletzen, aber auch das bahnt sich hier nicht an.

Der TV-Bauer muss Number 2, obwohl er nachts Lagerfeuerschicht hat, und kommandiert so lange zwei Frauen zum Schmierestehen ab.

Wobei, halt: Zwischen den Männern geht doch was. Aber sie trauen sich nur, über die Frauen flüsternd zu lästern. Sie haben Angst vor Ariel. Sie stochern mit Stöcken in der Erde herum, bugsieren eine Kakerlake ins Lagerfeuer. Terminieren weitere Insekten. Verlegenheiten.

Umut versagt an der Tochter von Grit Boettcher. Sie hat eine Riesenspinne im Haar. Er hantiert mit einem Schürhaken in ihren Haaren herum. „Ranger, bitte!“ ruft sie, die Notfall-Losung.

Ariel gegen die Welt

Der nächste Tag. Alle sitzen am Lagerfeuer. Ariel hat plötzlich Zoff mit allen. Hubert, Simone, TV-Bauer. Ihre Taktik, jeden im privaten 1:1-Gespräch anzuflüstern und gegen andere aufzuhetzen, ist doch nicht aufgegangen.

Es wird heikel für Ariel. Wenn sie bald niemanden außer die liebe Mirja mehr zum Reden hat, alle gegen sie sind, könnte es wirklich passieren, dass sie das bekommt, was sie sich schon die ganze Zeit attestiert: Paranoia.

Und Eva ist einfach schlagfertiger als sie. „Du brauchst Fremdgehen, um Klicks zu bekommen!“, sagt Ariel zu ihr. „Und Du brauchst Streit, um Klicks zu bekommen“, lautet ihre Replik, „wo ist da die Persönlichkeit?“ Eva ist vielleicht der intelligenteste Mensch im Camp.