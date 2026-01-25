Therapie-Sätze im Busch: Wie Eva Samira im Dschungelcamp kalt erwischt

Im Dschungelcamp prallen zwei Kandidatinnen aufeinander, die eine belastete gemeinsame Vergangenheit haben. Eva hatte eine Beziehung mit Samiras Ex-Partner, während Samira schwanger war.

Eva hat sich bei Samira beim Eintritt ins Camp entschuldigt. Aber eine Entschuldigung allein reicht nicht, befindet Samira. Sie hätte gleich das Gespräch suchen sollen.

Wir erinnern uns daran, was Eva gestern sagte: „Meine Persönlichkeit basiert nicht auf einer Geschichte. Du kannst mich hier kennenlernen.“ Das ist wahr. Und es ist die Dschungel-Essenz, die so oft keiner bedenkt.

Therapie-Sätze im Busch

Auch diesmal ist Eva obenauf. Sie sagt zu Amira den Satz, den Therapeuten sagen, den Satz, den keiner gerne hört: „Ich hoffe, du kommst darüber hinweg.“ Samira ist baff und quält sich zu einem: „Das hoffe ich auch.“

Erst im Post-Talk mit Ariel wird Samira schlagfertig: „Offene Beine, offenes Ohr!“

Eva später: „Ich bin nicht der Grund, warum sie sich getrennt haben. Der Grund liegt bei den beiden. Ihre Familie ist nicht wegen mir kaputt. Ich bin hier nicht in der Paartherapie.“ Wieder eine präzise Feststellung. Der TV-Bauer hört ihr zu, rechnet sich vielleicht schon Chancen aus.

Und: „Was will sie denn? Sie hat doch den Podcast bekommen!“

Reality-Rechnungen

Der inszenierte Skandal um Eva und die Ex-Schwangere hat natürlich nicht das Potenzial einer Davidstern-Affäre. Die Hälfte der „Dschungelcamp“-Zuschauer hat keine Ahnung, wer die beiden sind. Sehen ehrlich gesagt auch beide gleich aus.

Ariel muss derweil in die Dschungelprüfung: Schutzbrille auf und sich in ein Grab legen, Kakerlakendusche. „I cannot dying?“, fragt die Schweizerin.

Dann ein Satz fürs Lehrbuch: „Ich mag das nicht, gefesselt zu werden. Ich habe Paranoia.“ Vielleicht meint sie ja Klaustrophobieparanoia? Okay, den Begriff es nicht – aber wer kennt schon den Begriff Cleithrophobie?

Die nächste Dschungelprüfung

In die nächste Dschungelprüfung müssen Ariel, Eva und Gil. Es ist schwer zu sagen, ob man die Leute in die Prüfung wählt, weil man sie liebt (dann rufen Fans an), oder weil man sie hasst (die Leute wählen dann Ofarim rein). Die Anrufer sind jedenfalls nicht dumm. Ariel hat bislang jede Prüfung versiebt – wer für sie anruft, will, dass die Camp-Teilnehmer weiterhin nichts Leckeres zu essen bekommen.

Gil Ofarim wird reingewählt, weil die Leute ihn leiden sehen wollen.