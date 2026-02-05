Dschungelcamp: „Axt“ Ariel gegen „Schweigefuchs“ Gil

Und täglich grüßt das Opossum: Auch an Tag 15 im Dschungelcamp streiten Gil und Ariel. Naja, sie streitet, er starrt vor sich hin. Gil hält Ariel für schadenfroh, Ariel hält Gil für einen Lügner und schlechten Menschen, es langweilt inzwischen alle sehr. Weil Patrick das laut sagt, findet Ariel jetzt auch ihn unsympathisch. Während Samira sich fragt, ob Gil nicht auf einer Couch liegen müsste, statt hier weiter nach der Krone zu trachten. Hardy sieht Samira, Hubert und Simone im Finale, bloß bitte nicht Ariel. Hubert spürt indes, dass ihm jemand „negative Energien“ schickt. Kurzum: Langsam geht es jeder gegen jede, und die Nerven liegen blank. Selbst Gil kann sein Pokerface nicht halten und sagt später zu Eva: „Du kannst dir nicht die ganze Zeit auf den Kopf pissen lassen und sagen, es regnet.“

Die Älteren erinnern sich an bessere Zeiten. Simone hatte früher fünf Jobs auf einmal und wundert sich, warum junge Leute heute nach zwei Stunden Arbeit zusammenbrechen – „die chillen einfach gern“. Hubert räumte Regale und kehrte Straßen, „wir wurden früher richtig rangenommen“. Die heutige Jugend sei nicht mehr belastbar, findet auch er. Ob das Zuschauerstimmen bringt – oder kostet?

Beim Ekel-Essen bestärken sich Patrick und Gil gegenseitig

Die Prüfung müssen Patrick und Gil bestreiten, die sich auch selbst nominiert haben. Gil will sich und allen anderen wieder mal etwas beweisen. Es gibt wie erwartet ekliges Essen. Man fragt sich manchmal schon, ob es 2026 noch zeitgemäß ist, Leuten alle möglichen absurden Teile von toten Tieren vorzusetzen, aber RTL ist ja nicht für Sinnfragen zuständig. Kuhschnauze, Wasserbüffel-Anus, Strandwürmer, Krokodils-Ausscheidungen, Ziegenpenis. Fünf von sieben Sternen! Gil muss nur bei den Skorpionen passen, die waren „furztrocken“, Patrick bei den Hühnerherzen mit Mehlwürmern. Auf dem Weg werden die beiden best buddies.

Derweil fühlt sich Simone „verarscht“, weil Gil überhaupt noch da ist. Wer wählt denn den? Es folgen weitere Grundsatzdiskussionen. Hardy erwartet schon keine „zivilisierte Art“ mehr von Ariel, sie selbst nennt ihre Herangehensweise „bewusst hart“. Simone bezeichnet sie als „Axt“. Die schärfste Waffe im Camp! Kaum ist Gil aus der Prüfung zurück, geht Ariel auf ihn los. Er ist ihr zu gut drauf! Der war doch wahrscheinlich gar nicht so verletzt von seinem Sturz! „Wen willst du eigentlich verarschen?“, erkundigt sie sich. Und dann, wir kennen es: „Du bist hier als Täter drin! Und jetzt ignorierst du mich wieder. So peinlich!“ Und so weiter und so weiter.

Auch Simone und Samira wenden sich jetzt deutlich gegen Gil

Simone beschwert sich plötzlich auch darüber, dass Gil nicht mehr so ruhig ist – diese „Mordsfröhlichkeit“ stört sie. Und sie deutet an, dass sie „Sachen“ weiß, die er wohl lieber nicht öffentlich gemacht haben möchte. Aber da es nun scheint, als wäre Gil auf der Gewinnerspur, rückt sie vielleicht bald damit raus. Samira wirkt jedenfalls recht interessiert daran. Der Einzige, der weiterhin kaum etwas sagt, ist Gil. Ariel nennt ihn „Schweigefuchs“.

Patrick ist enttäuscht von Simone. Hubert ist irritiert. Gil setzt wieder sein versteinertes Gesicht auf. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Wo ist eigentlich Hardy? Sitzt auf seiner Pritsche und sagt nichts. Wohl auch ein Schweigefuchs – oder einfach matt. Dann kommt ein böser Brief: Die Camp-Regeln wurden erneut missachtet. Alle verzichten auf ihre Luxusgegenstände – nur Hubert und Hardy dürfen ihre Ohropax behalten. Dafür gibt Simone sogar ihre Kette ab – ein cleverer Schachzug, um sich Sympathien zu sichern? Samira ist jedenfalls genervt: „Die Männer verweichlichen so krass!“ Auch Ariel attestiert Hubert und Hardy eine „ganz schwache Leistung“. Hubert weint.

Dann verkünden Sonja und Jan, wer heute gehen muss. Samira und Hardy stehen zur Wahl. Hardy muss gehen. Samira wünscht ihm alles Gute, „jetzt siehst du deine Frau wieder, wenigstens das“. „Hört auf zu streiten!“ rät Hardy zum Abschied.

Es sind also noch sechs Camper übrig: Ariel, Gil, Hubert, Patrick, Samira, Simone. Prognose: Ariel und Gil werden bis zum Finale nicht getrennt, Samira und Simone passen auf die beiden auf (oder lauern hinter ihnen auf die Krone).