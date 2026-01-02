Weiß RTL überhaupt, ob Gil Ofarim dem „Dschungelcamp“ gewachsen ist?

Großer Aufruhr um das, was seit einigen Wochen spekuliert wurde – und sich am heutigen Freitag (02. Januar) bestätigte: Gil Ofarim zieht ins RTL-Dschungelcamp, bekannt als „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Im offiziellen Instagram-Werbeclip für die Kandidaten geht der Musiker schon mal in Rock-Pose, spagat-ähnlich, und zeigt ein breites Lächeln.

Viele RTL-Follower finden Gil Ofarims Einzug ins Camp gar nicht lustig. Sie kündigen einen Boykott der Sendung an – per Kommentar unter dem Instagram-Post. In einem raren Moment hat zumindest das Social-Media-Team der Sendung auf einen Boykottaufruf reagiert.

„Ich bin wegen Gil sowas von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben. Gil ist meine Grenze!“, schreibt ein User. Das Social-Media-Team der Sendung antwortete (via „TV Spielfilm“): „Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar.“

RTL setzt auf Ofarims „Reifeprozess“

Da ist sich also jemand sicher, dass Gil Ofarims „Weg“ schon so weit fortgeschritten ist, dass ein gewisser „Reifeprozess“ stattgefunden hat. „Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar“ – das soll offenbar für Spannung sorgen und die Zuschauer zum Einschalten bewegen. Es könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass man selbst nicht genau weiß, worauf man sich mit ihm als Kandidat eingelassen hat.

Diese Kandidaten sind dabei

Mit dabei sind: Musiker Gil Ofarim, Schauspielerin Mirja du Mont, Unternehmerin Simone Ballack, Schauspieler Hardy Krüger jr., Soap-Star Stephen Dürr, Nicole Belstler-Boettcher (ehemals Sandra Behrens in „Marienhof“), TV-Bauer Patrick Romer, Mangiapane-Ehemann Hubert Fella und die Reality-TV-Sternchen Ariel Hediger und Umut Tekin.Ebenfalls an Bord: die Trash-TV-Persönlichkeiten Samira Yavuz und Eve Benetatou. Beide verbindet eine komplizierte Geschichte mit einem Mann.

Der Schatten des Davidstern-Skandals

Im November 2023 fand die Hauptverhandlung gegen Gil Ofarim vor dem Landgericht Leipzig in der „Davidstern-Affäre“ statt. Am sechsten Verhandlungstag gab Ofarim zu, die Anschuldigungen erfunden zu haben. Er entschuldigte sich bei dem Hotelangestellten, der die Entschuldigung annahm. Das Verfahren wurde unter der Bedingung eingestellt, dass Ofarim jeweils 5.000 Euro an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig sowie an die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz zahlt. Zudem wurde er verpflichtet, dem beschuldigten Hotelangestellten Schmerzensgeld zu leisten.